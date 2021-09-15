EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за одну тысячу кубометров. Тем временем на Украине строят планы по получению доходов от экспорта газа из России в Европу.

На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России

С заботой о Европе

Правда подаётся это так, будто Украина заботится об интересах всей Европы. В частности, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко предложил, чтобы европейские компании имели возможность выбора, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими в России газ. А для этого, считает Витренко, они должны получить доступ ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и Евросоюз. То есть такой же, как у "Газпрома".

По словам Витренко, Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом" после 2024 года, но настаивает на переносе объёмов транзита в контракты с европейскими компаниями.

"Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный, такой же, как "Газпром", ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ", — сказал Витренко.

Опасения и надежды

Очевидно, подразумевается, что выбор в таком случае может быть сделан в пользу газотранспортной системы Украины. По словам Витренко, некоторые европейские компании хотели бы получать газ на границе России и Украины, а затем самостоятельно заказывать транзитные мощности у Украины. "Газпром", напомним, в настоящее время использует украинскую ГТС только в рамках гарантированных поставок и практически не покупает выставляемые "Нафтогазом" дополнительные мощности.

Манёвры Киева объяснимы: на Украине опасаются, что страна может остаться без транзита российского газа, после того как в 2024 году закончится действующий контракт. Поскольку решить этот вопрос только своими силами у Киева едва ли получится, украинские политики и чиновники всеми силами пытаются вовлечь в процесс европейские компании.

Ранее на Украине заявляли, что хотели бы продлить контракт на транзит российского газа до 2035 года при гарантированном минимуме 40 миллиардов кубометров газа в год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Газовый спор с Украиной: КТО ПОБЕДИЛ?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром украина нафтогаз
Новости
Рогозин объяснил, почему Россия отложила разработку сверхтяжелой ракеты
На Украине рассказали, что умеет система "Железный купол"
Адвокат Добровинский высказался о решении суда не смягчать приговор Ефремову
"Наконец-то хорошие новости из России": британцы о самоизоляции Путина
Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе
В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией
Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина
Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов
Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях
Диетолог рассказала, как лучше питаться представителям разных групп крови
Последние материалы
Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе
В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией
Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина
Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом
Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов
Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях
Диетолог рассказала, как лучше питаться представителям разных групп крови
ФСБ раскрыла имена Крымских диверсантов
Адвокат рассказал, как Михаилу Ефремову живётся в колонии
ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 88%
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Ирина Гусакова Сорняки полезны: их можно есть Ирина Гусакова Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников