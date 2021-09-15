На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за одну тысячу кубометров. Тем временем на Украине строят планы по получению доходов от экспорта газа из России в Европу.

С заботой о Европе

Правда подаётся это так, будто Украина заботится об интересах всей Европы. В частности, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко предложил, чтобы европейские компании имели возможность выбора, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими в России газ. А для этого, считает Витренко, они должны получить доступ ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и Евросоюз. То есть такой же, как у "Газпрома".

По словам Витренко, Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом" после 2024 года, но настаивает на переносе объёмов транзита в контракты с европейскими компаниями.

"Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный, такой же, как "Газпром", ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ", — сказал Витренко.

Опасения и надежды

Очевидно, подразумевается, что выбор в таком случае может быть сделан в пользу газотранспортной системы Украины. По словам Витренко, некоторые европейские компании хотели бы получать газ на границе России и Украины, а затем самостоятельно заказывать транзитные мощности у Украины. "Газпром", напомним, в настоящее время использует украинскую ГТС только в рамках гарантированных поставок и практически не покупает выставляемые "Нафтогазом" дополнительные мощности.

Манёвры Киева объяснимы: на Украине опасаются, что страна может остаться без транзита российского газа, после того как в 2024 году закончится действующий контракт. Поскольку решить этот вопрос только своими силами у Киева едва ли получится, украинские политики и чиновники всеми силами пытаются вовлечь в процесс европейские компании.

Ранее на Украине заявляли, что хотели бы продлить контракт на транзит российского газа до 2035 года при гарантированном минимуме 40 миллиардов кубометров газа в год.

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