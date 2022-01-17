Смольный манипулировал статистикой Covid-19 в новогодние праздники

Череда крупных провалов команды губернатора Александра Беглова в Петербурге привела к росту социальной напряженности и угрозе массовых волнений в 2022 году.

Заваленные мусором петербургские дворы, за которые уже пришлось извиняться перед горожанами вице-губернатору Валерию Пикалеву, курирующему мусорную реформу, некачественная уборка снега и дополнительные ограничения в виде QR-кодов для входа в общественные места вызывают все больше негатива у петербуржцев, провоцируя рост социальной напряженности в городе.

В этой ситуации единственным шансом успокоить горожан для Смольного остается только коронавирусная повестка. Нашей редакции удалось выяснить, что во время новогодних праздников власти Петербурга были вынуждены прибегнуть к искусственному занижению и сокрытию реальной статистики заражения коронавирусом, чтобы сгладить растущую протестную волну в Петербурге.

Секрет Полишинеля

Для жителей города и экспертов изначально было очевидно, что со статистикой заболеваемости Covid-19 во время новогодних каникул что-то явно не так.

Несмотря на праздничные дни, в которые Северную столицу посетили почти миллион туристов, как из других регионов России, так и из-за рубежа, оперштаб ежедневно отчитывался о чуть более тысяче заболевших в сутки. Выходило, что в новогодние каникулы заболеваемость в Петербурге, согласно отчетам Смольного, снижалась. А затем, с 11 января, произошел резкий скачок. Наши подозрения оказались ненапрасными.

Эксперты тоже выразили недоверие статистике. Так, врач-терапевт и иммунолог из Москвы Ирина Ярцева заявила нашему изданию, что никакого снижения заболеваемости на праздниках не было. Ирина сама работает с больными коронавирусом и прекрасно знает, о чем говорит. На вопрос нашего журналиста, допускает ли она, что власти Петербурга могли сознательно занижать статистику на праздниках, чтобы не вводить дополнительные ограничения, как писали в ряде СМИ, специалист ответила: "Так и было, болеют давно, болеют все с конца декабря, болеют много".

Более того, согласно информации от наших проверенных источников, в период новогодних праздников медицинским учреждениям и стационарам было запрещено подавать реальные данные о количестве новых пациентов, у которых был выявлен Covid-19. Более того, врачам было отдано прямое распоряжение — не фиксировать у обратившихся за помощью пациентов коронавирус и подменять в медицинских документах данный диагноз на стандартные ОРВИ и ОРЗ.

Именно по этой причине петербуржцы смогли наблюдать аномально низкие показатели по заболеваемости до 11 января. Данную информацию подтвердили наши источники и в самом Смольном, и в администрации одного из ковидных стационаров.

К тому же обоснованные сомнения вызывают даже те цифры, которые публикуются в официальных отчетах Смольного.

Например, согласно официальной статистике, 30 декабря новой коронавирусной инфекцией заболели 1529 человек, при этом свободный коечный фонд составлял 49,45%.

Однако, если посмотреть на статистику за 16 января, когда количество заболевших превысило самые высокие показатели с начала пандемии — 4132 заболевших, то видно, что свободный коечный фонд так же составляет 50,99%.

То есть объем практически такой же, что и 30 декабря. Но тогда заболевших было в разы меньше, чем 16 января. При этом Роспотребнадзор официально не подтверждает массового обнаружения в Петербурге нового штамма "омикрон", который, как заявляют эксперты, переносится легче, но имеет большую заражаемость.

Не менее любопытна статистика за 12 января и 16 января текущего года. Согласно ей, на 12 января в коронавирусных стационарах находилось 5612 человек, а 16 января — 5628 заболевших. Разница между этими цифрами составляет 0,28%. При этом показатель свободного коечного фонда в эти дни составляет 48,31% и 50,99% соответственно. Разница между этими данными — 2,58% при неизменном количестве в 8002 развернутых коек для пациентов с Covid-19.

На фоне того, что Смольный ранее уже ловили на подтасовках статистики по заболевшим, такая странность вызывает обоснованный скептицизм у петербуржцев. Все эти факты серьезно влияют на доверие горожан к городским властям, в том числе и в части кампании по вакцинации. Известно, что непродуманные заявления и попытки манипуляции общественным мнением уже приводили к серьезным неприятностям на уровне страны. В самом начале пандемии многие эксперты и представители власти высказывали противоречивые точки зрения по поводу возникновения, опасности и других вопросов, касаемых новой коронавирусной инфекции. Это привело к волне массового недоверия в том числе к информации из официальных источников со стороны населения.

Манипуляции со статистикой и цифрами Смольного тоже рискуют привести Петербург к печальным последствиям, когда здоровье и жизнь граждан может быть поставлены под угрозу из-за потери доверия к официальным ресурсам и заявлениям чиновников.

На самом деле лукавство Смольного со статистикой в Петербурге давно является для горожан "секретом Полишинеля". Ведь информация от городских властей уже не раз вызывала обоснованные сомнения.

Например, еще в августе 2021 года эксперты и СМИ обратили внимание, что, согласно официальной статистике по заболевшим от Смольного, количество смертей уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Однако число зараженных при этом резко выросло, что маловероятно.

По данным портала "стопкоронавирус.рф", в конце июня в Петербурге умирало около 100 человек в сутки от новой коронавирусной инфекции, а заражалось порядка 1200 горожан. Однако 10 августа в городе, по данным Смольного, погибло 49 человек, при том, что заболеваемость оказалась выше, чем в Москве: 1811 заболевших в Петербурге против 1639 в столице.

Такой странности удивился демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, который рассказал, что снижение смертности на фоне повышенной заболеваемости просто невозможно.

С ним солидарен и кандидат биологических наук, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов. По его словам, в Петербурге образовалось искусственное плато, а "Цифра по заболеваемости нарисована".

Примечательно, что в комитете по здравоохранению Петербурга тогда отказались комментировать показатели заболеваемости и смертности в городе.

При этом в июле 2021 года в эфире радиостанции "Комсомольская правда” с участием заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана выяснилось, что к началу массовой вакцинации реальное количество заболевших COVID-19 в три раза превышало данные официальной статистики.

Не обходится без манипуляций в Петербурге и со статистикой по вакцинации от коронавируса.

В ноябре прошлого года издание "Фонтанка" обратило внимание на то, что петербургские чиновники отчитываются о темпах вакцинации тремя совершенно разными способами, показывающими, соответственно, отличающиеся данные.

Так, согласно федеральной статистике, по состоянию на 19 ноября в Петербурге были привиты 2,62 млн жителей хотя бы одной дозой вакцины. Полностью же вакцинировались 2,33 млн человек, что составляет 43% от всего официального населения города.

На сайте же Смольного сообщалось, что первой дозой привиты 2 миллиона человек, а полностью- 2,1 млн жителей, то есть 39% от всего населения. Как видно, это меньше, чем у федерального оперштаба, учитывая, что данные были приведены позже — 23 ноября.

Получается, что из федеральной статистики исчезли 600 тысяч человек, а из числа завершивших цикл прививок — 200 тысяч.

На эти "странности" обратил внимание блогер-политик Павел Смоляк, тоже заметивший, что власти Петербурга "путаются в показаниях".



"Александр Беглов и прочие товарищи, издевающиеся над Санкт-Петербургом, вам не кажется, что вы противоречите сами себе?", — возмутился Смоляк.

Подобное поведение Администрации Смольного неудивительно, ведь точно так же "грешит" и сам губернатор Петербурга Александр Беглов.

Например, издание "Галерная" в ноябре ушедшего года сообщало, что градоначальник оперирует завышенными показателями по вакцинации населения от коронавируса. На тот момент он публично заявлял о якобы 54% привитого населения города, тогда как фактические данные были меньше — 42,8%. "Каков поп — таков и приход", грустно шутят петербуржцы.

Аналогичным образом складывается ситуация уже в январе текущего года. Как сообщает издание "Live24", суточный прирост первично вакцинированных петербуржцев на 9 января составлял 1 119 человек, а полный цикл завершили 3 112 петербуржцев. Тогда как подконтрольное Смольному издание "Петербургский дневник" сообщало о 4540 петербуржцах, пришедших на первую прививку, и о 12 051 петербуржце, завершившем вакцинацию полностью. На официальном сайте Смольного были опубликованы аналогичные завышенные данные.

Подобные манипуляции вызывают резко негативную реакцию у петербуржцев и способствуют росту социальной напряженности, которую уже не впервые фиксируют СМИ.

Катастрофические последствия

Не секрет, что в Петербурге в последнее время наблюдается рост социальной напряженности, грозящий перерасти в массовые волнения. Доверие у горожан к власти продолжает стремительно падать, особенно на фоне подобных поступков Смольного, на корню подрывающих доверие горожан ко всей вертикали власти.

На сегодняшний день уже не раз "проштрафившийся" Смольный привлек к своей деятельности особо пристальное внимание не только обычных горожан, но и звезд шоу-бизнеса, артистов театра и кино и экспертов по всей России.

Манипуляции с коронавирусной статистикой, провал мусорной реформы, отвратительное качество уборки снега и льда с городских улиц и еще ряд откровенных провалов привели к серьезному недовольству петербуржцев, чье терпение, судя по всему, на исходе.

Сейчас скрывать реальные цифры для Смольного по заболевшим уже не представляется возможным, тем более, в эти дни появилась прекрасная возможность прикрыть все свои манипуляции особо заразным штаммом "омикрон". По сути сейчас власти скидывают на него ответственность за такой нереальный всплеск заболеваемости сразу после окончания новогодних праздников. А так как "омикрон" бешеными темпами набирает обороты во всех регионах страны, то именно на него очень удобно списать странности с новогодней статистикой по заболеваемости в Петербурге.

Так, 16 января сообщалось, что Петербург побил свой антирекорд с начала пандемии по данной печальной статистике — 3958 случая за сутки. А уже на следующий день, 17 января, было зафиксировано 4132 заболевших Covid-19.

Более того, существует вероятность того, что, если бы Смольный продолжил искусственно занижать статистику по заболеваемости на фоне "буйства" "омикрона" во всей стране, это могло бы вызвать подозрения у федеральных властей, что повлекло бы за собой более серьезные последствия для Смольного.

Хотя безболезненно переложить всю ответственность за гигантский скачок заболеваемости в городе на новый штамм тоже не удалось. Так, губернатор Александр Беглов ранее уже заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Северной столице осложнилась именно по этой причине. Однако, в Роспотребнадзоре не смогли подтвердить его слова и информацию о том, что в Петербурге зафиксированы случаи заражения именно этим штаммом.

Таким образом, команда губернатора в попытках сдержать волну недовольства петербуржцев городскими властями и общий рост социальной напряженности дешевыми манипуляциями в очередной раз продемонстрировала, что Смольному важнее "сохранить лицо" перед федеральными властями, а не заботиться о здоровье и благополучии горожан. Однако такой безалаберный подход грозит еще больше усугубить рост протестных настроений, ведь терпение у петербуржцев не резиновое.

Напомним, Смольный запретил травмпунктам разглашать данные о пострадавших от гололеда петербуржцах.