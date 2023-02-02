Разговор с абсолютом: Поэтическая ночь "Памяти Бродского" в Новом театре

Иосиф Бродский, культовый поэт, занимавший уникальное место в галерее великих русских поэтов ХХ века, умер 28 января 1996 года, прожив всего 55 лет. Умер в эмиграции, тоскуя по России, написав в конце жизни стихотворение под названием "Август", безуспешно разгадать которое пытаются не только любители его поэзии, но и профессионалы.

Оно начинается так:

Маленькие города, где вам не скажут правду.

Да и зачем вам она, ведь всё равно — вчера.

Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту,

известному только поезду. Где-то гудит пчела.

И дальше в таком духе. Задавать вопросы типа: "только в маленьких городах не скажут правду? А в больших?" Или: что значит "все равно -вчера"? И при чем здесь пчела вообще? Все это — бесполезно. Стихотворение "Август", как и гармонию, нельзя "поверить алгеброй". Насчет алгебры и гармонии писал Пушкин, которым Бродский в последние месяцы своей жизни был буквально одержим.

Об этом и о многом другом вспоминали артисты "Нового театра" под руководством Эдуарда Боякова на вечере, посвященном памяти Иосифа Бродского, который состоялся в ночь с 28 на 29 января после окончания спектакля "Лубянский гример".

Вечер открыл художественный руководитель театра Эдуард Бояков:

"Настоящий театр был и останется кафедрой во всех смыслах этого слова — и просветительском, и учебном, и сакральном. Театр должен предлагать безупречные антропологические сценарии, предлагать почувствовать, артиста, который должен быть примером и в отношении сюжета, который развивается на сцене, и в отношении к профессии, собственному делу. И Бродский — прекрасный тренажер, если так можно сказать. Бродский сразу помещает артиста в абсолютную систему координат, где нет никаких компромиссов, никаких оговорок. Это разговор с абсолютом".

Эдуард Флеров признался зрителям, что впервые рискнет публично прочесть стихотворение "Сретенье". Евдокия Германова вместе со своими студентами из Школы Нового театра продемонстрировала залу инсценированный фрагмент Нобелевской лекции Иосифа Бродского.

Дарья Пашкова спела романс "Проплывают облака", ей аккомпанировал Михаил Милькис. Виталий Бобков прочел "Храм Мельпомены" — стихотворение, посвященное театру, который, кстати говоря, Иосиф Бродский не очень-то любил. Тем не менее, артисты Нового театра осмелились интерпретировать стихи поэта в театральном ключе: Софья Бородицкая и Эдуард Йоонас сыграли композицию, в которой Сонет ("Мы снова проживаем у залива") оказался изящно интегрированным в пластичный танец. Важным сценографическим элементом сцены стал прекрасный вид из окна на Мясницкую — одну из самых красивых улиц Москвы, на которой размещается Новый театра.

В вечере также приняли участие

Кирилл Клименко,

Артур Ахикян,

Лев Павлов,

Ярослав Сродных,

Виктория Тихомирова,

Арсений Каримов,

Светлана и Даниил Мотолыгины,

Василий Слюсаренко,

Татьяна Козлова,

Артем Орлов.

Народный артист России Валентин Клементьев вместе с заслуженной артисткой Татьяной Шалковской рассказали об истории возникновения стихотворения "Бабочка", которое поэт написал накануне отъезда из России.

Было много музыкальных номеров — в финале вечера Таисия Краснопевцева в ансамбле с гитаристом Максимом Линниковым и виолончелистом Андреем Березиным исполнила песню "Переживи всех":

Переживи крик.

Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех…

Это стихотворение датировано 1962 годом, поэту было 22, жизнь только начиналась, пережить все, что угодно, еще было так легко…