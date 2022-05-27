Дочь Вячеслава Тихонова. Мне хочется, чтобы о моем отце писали честно

Великого актера Вячеслава Тихонова в нашей стране любят, помнят и чтят. Роли, которые он сыграл в кино вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа, фильмы с его участием навсегда стали бессмертной классикой.

На родине Вячеслава Васильевича в городе Павловском Посаде три года назад открыли дом-музей Тихонова. Именно в этом доме родился и вырос всенародный любимец. А на днях в рамках Международного кинофестиваля "17 Мгновений" состоялось событие, которого ждали много лет: в городе установили памятник Вячеславу Васильевичу. Теперь этот монумент станет центром притяжения, местом, где будут собираться павловопосадцы всех поколений, чтобы сфотографироваться во время свадьбы, отметить важное событие, привести гостя и показать, чем гордится город.

Бессменный президент фестиваля — актриса и продюсер, дочь Вячеслава Тихонова Анна Вячеславовна рассказывает, как создавался памятник, и как прошел шестой по счету фестиваль "17 Мгновений".

— Анна Вячеславовна, разрешите поздравить Вас с этим замечательным событием! Ожидали ли Вы, что придет столько людей на открытие памятника?

— Я была очень рада, что пришло много людей, рада была увидеть улыбки на их лицах. Поклонники творчества Вячеслава Васильевича принесли цветы, подходили ко мне и говорили: "Спасибо за этот памятник! Для нас он очень важен!" Приятно, что Вячеслава Васильевича помнят в родном городе, особенно радостно, что пришло много молодежи.

— Автором памятника стал молодой, но очень талантливый скульптор Владимир Иванов. Все присутствующие на открытии отметили его неординарную работу. А вы сразу утвердили эскиз?

— С Владимиром Ивановым мы познакомились давно, он выполнил проект мемориальной доски с изображением Вячеслава Тихонова для школы, в которой отец учился. И когда нам предложили его кандидатуру, у нас не было поводов отказываться, потому что скульптор является не только земляком Вячеслава Васильевича, но и хорошо знаком с его творчеством, мы больше никого и не искали.

Первоначально был предложен эскиз, где актер сидит на лавочке, но я уже видела много подобных памятников, и не хотелось какого-то повторения. А еще больше не хотелось панибратства, когда можно запросто сесть на памятник-лавочку к известному артисту.

Поэтому мы решили дистанцировать и чуть-чуть приподнять фигуру, но не сильно высоко, чтобы людям было удобно подходить. И, отказавшись от каких-то других вариантов, пришли к окончательному эскизу — это последний кадр из кинофильма "Семнадцать мгновений весны", в котором герой возвращается в Берлин. Роль советского разведчика Максима Исаева — Штирлица для всех узнаваема.

— Павлопосадцы отмечают, что место для памятника выбрано наиболее удачное и правильное, в центре города, на пересечении улиц Герцена и Кирова. Вы так изначально планировали?

— Поначалу мы планировали установить памятник возле дома-музея, но этот вариант на площади тоже прекрасен, здесь рядом школа, в которой учился Вячеслав Васильевич. Школьникам будет приятно увидеть памятник человеку, имя которого носит их учебное заведение, они будут лучше знать историю своего города.

На этой площади однажды Вячеслав Васильевич сказал, что Павловский Посад для него — это Россия, а Россия для него — это Павловский Посад.

Хочется пожелать счастья и процветания замечательному городу и всей нашей стране, для которой трудился мой отец.

— Вячеслав Тихонов сыграл столько замечательных ролей, а все внимание приковано именно к разведчику Штирлицу. У вас были какие-то мысли сделать эскиз из другого кинофильма, понравившегося зрителям?

— Он очень любил эту роль, тепло относился к фильму, но тоже удивлялся излишнему вниманию. Ему было обидно, что другие прекрасные роли остаются в тени. Если мы решим установить памятник в Москве, скорее всего, там будет образ из другого кинофильма. Пока проекта нет, и какой скульптор будет, тоже не знаю.

У Вячеслава Тихонова много сыгранных ролей, и так сложилось, что каждая роль — это целый отдельный культурный пласт.

Мне, например, очень нравится его образ из кинофильма "Белый Бим, Черное ухо", который режиссер Станислав Ростоцкий снял в 1977 году. Наверное, мало кто знает, но картина даже была номинирована на "Оскар". И фильм был настолько тепло принят зрителями, что в Воронеже установили маленький памятник одному из героев фильма — Биму.

Поэтому очень сложно выбрать что-то конкретное из его образов. Кто-то любит учителя истории Мельникова из кинофильма "Доживем до понедельника", кто-то солдата Николая Стрельцова из "Они сражались за Родину" … Кстати, в этом году исполняется столетие великого режиссера, снявшего "Доживем до понедельника" и "Белый Бим…". Мне очень нравятся эти картины, готова смотреть их бесконечно. И мне кажется, что зритель имеет право на продолжение и развитие сюжета в памятниках. А я, со своей стороны, благодарю зрителей за любовь.

— Сейчас очень модно снимать ремейки. Какие фильмы с участием Вячеслава Васильевича вы могли бы порекомендовать режиссерам для современных версий?

— Никакие.

Я категорически против ремейков старых советских фильмов.

Пускай режиссеры "тренируются" на чем-то другом, а зритель смотрит прекрасные советские фильмы или читает книги, по которым сняты экранизации.

— А вы не будете против если кто-то из режиссёров захочет снять биографический фильм о Вячеславе Тихонове?

— Если предложат, то я не буду против этой идеи, наоборот, стану с удовольствием сотрудничать, но это вряд ли будет инициативой с моей стороны. Но главное, чтобы написание сценария, выбор режиссера и актеров проходили в тесном сотрудничестве со мной и с нашей семьей. У меня у самой есть идея снять игровой биографический фильм об отце. Ранее мы сделали хороший документальный фильм, но все-таки художественная лента — это другое.

К тому, что не забывают моего отца и хотят снимать биографические картины, отношусь очень хорошо. Ни об одном нашем артисте не снято столько фильмов, не написано столько книг и статей.

Его творческая судьба известна до мельчайших подробностей, но мне бы хотелось, чтобы писали или снимали честно, по-доброму, без искажений, без домыслов.

Отец всегда был честным и мудрым человеком, он не позволял себе никакой распущенности. Был сдержанным, иногда критичным по отношению к происходящему, но никогда не был закрытым человеком, как многие рассказывают. Всегда общался с людьми с большим удовольствием, хотя в общении был разборчив и давал крайне мало интервью.

Когда папа давал интервью мне, я добросовестно записывала каждое его слово. Некоторые места я ему повторяла вслух. И, когда в очередной раз повторила записанную фразу, он сказал: "Аня, ну вот если ты так скажешь, то это будет неправда". Вы понимаете, какой уровень достоверности и правды ему был нужен! Поэтому, к сожалению, сегодняшние статьи и документальные фильмы о папе почти не соответствуют истине. Слишком велико искажение… Хочется, чтобы, в первую очередь, советовались с его семьей, и воспоминания об актере были правдивыми.

— Как вы отнесетесь к тому, что ваши сыновья продолжат великую актерскую династию?

— В одном из сыновей я вижу актерские задатки, может быть династия продолжится, но не будем забегать вперед. Мой отец, например, не был против того, чтобы я стала актрисой, просто он считал, что это ужасная профессия, особенно для женщин: она очень зависимая. Ему, кстати, нравилась журналистская профессия, он видел в ней особое значение для общества.

По поводу продолжения династии: у нас вгиковская семья, мы с мужем закончили ВГИК и не будем против, если сыновья пойдут учиться в родной институт.

Сейчас они профессионально занимаются футболом, играют в одной из лучших команд своей лиги. Парни способные, но мы не торопим их с выбором, несмотря на то, что мне нравится их тяга к искусству, они сами разберутся куда им идти. Они очень трепетно относятся ко всему, что связано с творчеством дедушки, всегда с огромной радостью приезжают на фестиваль, который проходит на их исторической родине.

— Подготовка фестиваля занимает у вас много времени?

— Да, если честно, фестиваль отнимает много времени. Один провели — отдышались, и с осени начинаем что-то придумывать новое, договариваться, обсуждать. Я с удовольствием занимаюсь своей продюсерской работой: отсматриваю очень много фильмов, чтобы выбрать для конкурса и показов, придумываю новые мероприятия, поддерживаю контакты с нашими российскими и зарубежными партнерами. У меня надежная, слаженная команда. Также огромная организационная работа лежит на моем муже, Николае Вороновском. Все, что зрители видят на сцене во время "17 Мгновений", — это его работа.

— Как продюсер вы сняли документальный фильм об очень интересном человеке — князе, потомке династии Рюриковичей, Никите Дмитриевиче Лобанове-Ростовском. Отрывок из фильма вы показали на одном из прошлых кинофестивалей. Где его можно увидеть в окончательном варианте?

— Фильм закончен, но Никита Дмитриевич попросил добавить кадры с его женой, леди Джун. Она потрясающая женщина: внучка герцога Мельбурна, в честь которого назван город Мельбурн в Австралии. Мало того, мы подарили ей павлопосадский платок, и Никита Дмитриевич обещал нам прислать фотографию, где она в нашем национальном платке. Мы поставим это фото на сайт фестиваля.

Сам Лобанов-Ростовский — уникальная личность. Он крупнейший коллекционер русского искусства, обладатель редкой коллекции театральной живописи конца XIX — начала XX века. Князь стоял у истоков движения соотечественников, проживающих за рубежом. За заслуги перед российским обществом президент РФ отдельным указом дал князю российское гражданство. На прошлом фестивале мы показали только отрывок, но скоро картину целиком и полностью можно будет увидеть в Доме русского зарубежья. А на следующем фестивале отдельно состоится наша премьера. Я очень рада, что князь побывал у нас, и вполне может случиться, что он посетит премьеру здесь, в Павловском Посаде.

— На фестивалях прошлых лет было много иностранных гостей. Например, приехал легендарный актер Гойко Митич, и вы вручили ему приз "Кумир поколений". В этом году вы решили никого не звать?

— Мы очень хотели, чтобы они приехали, всех приглашали. Зарубежные актеры изъявили желание к нам приехать, но из-за сложной обстановки в мире просто не смогли. Наш друг Марчелло Дзеппи, который руководит одним из старейших фестивалей в Европе, в Монтекатини, пытался приехать, но, к сожалению, не сложилось. Но мы не переживаем на этот счет: у нас ежегодный Международный фестиваль, мы встретим всех зарубежных гостей в будущем году.

— Фестиваль "17 Мгновений" за все эти годы посетило много легендарных актеров, так как он интересен своими знаковыми наградами и призами, которые вы вручаете. И каждый раз у вас интересные нововведения. Что было в этом году?

— В этом году у нас появилось новое состязание — вокальный конкурс актерской песни "Эх, яблочко…" В нем участвовали актеры кино и театра из разных регионов России, а зрители могли увидеть конкурс в доме культуры "Октябрь". Оценивало конкурсантов профессиональное жюри: актер и режиссер Николай Вороновский, певица и педагог по вокалу Наталья Кудрявцева. Председателем жюри была заслуженная артистка России Наталья Варлей.

В конкурсных программах в этом году участвовало 10 фильмов и 10 сериалов. Их оценивало профессиональное жюри под председательством актера и режиссера Бориса Токарева.

На церемонии закрытия его наградили Специальным призом "Высшей школы кино и телевидения".

Если вы спросите по поводу вручения специальных наград, то прошлом году впервые был учрежден и вручен приз "Мужчина и женщина" всемирно известному режиссеру Клоду Лелушу. На церемонии открытия на большом экране показали эксклюзивное видео вручения приза в Париже. В этом году призом "Мужчина и женщина" за лучшую историю любви был отмечен фильм "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Приз вручала заслуженная артистка России, сыгравшая жену Штирлица в киносериале "Семнадцать мгновений весны", Элеонора Шашкова. Также специальный приз "Гордость России" был вручен женскому хору академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Вы правильно отметили, что к нам приезжает очень много известных людей. За прошедшие годы кинофестиваль посетило огромное количество писателей, художников, музыкантов и, конечно же, знаменитых артистов, и других представителей киноиндустрии из разных стран мира: Ольга Остроумова, Светлана Светличная, Наталья Варлей, Вера Таривердиева, Сергей Никоненко, Василий Лановой, Игорь Костолевский, Гу Ронг, Лариса Лужина, Ольга Семенова, Ян Гэ, Мартиньш Вилсонс, Нона Гришаева и многие другие.

Было радостно слышать добрые отзывы зрителей и понимать, что наши усилия не напрасны. Я счастлива, что павловопосадцы любят моего отца, гордятся его достижениями, и те дни, в которые проходит фестиваль, становятся большим событием для города. На всех культурных площадках проводятся творческие встречи, мастер-классы, спектакли, концерты. Люди имеют возможность бесплатно смотреть фильмы, участвующие в конкурсной программе, а также ретроспективы лучших советских картин.