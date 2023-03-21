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Даниил Полоников

Lexus понёс огромные финансовые потери, уйдя из России

3:17
Авто

Начало специальной военной операции имело серьезные последствия для автомобильной промышленности. Конфликт ужесточил и без того напряженные цепочки поставок в отрасли, а многие автопроизводители прекратили выпуск продукции в России в результате экономических санкций, а также в знак протеста против действий страны в отношении Украины. Lexus — один из них. После начала СВО в феврале прошлого года Toyota и Lexus ушли из страны.

Lexus понёс огромные финансовые потери, уйдя из России

Российский рынок был огромным для Lexus. Он составлял значительную часть европейских продаж японского бренда. В 2021 году Lexus продал в Европе 72 441 автомобиль, 19 638 из которых пришлись на Россию.

Еще 1 881 автомобиль был продан в Украине. В целом, это составляет около 30% продаж Lexus на европейском рынке, которые бренд надеется увеличить за счет выпуска новых моделей, таких как Lexus RZ. Дебют этой модели для Европы намечен на январь следующего года.

Получится ли это, еще предстоит увидеть, а пока Lexus, несомненно, ощущает последствия потери российского рынка. В первом квартале этого года, который закончился в апреле, Lexus продал в России всего 1 738 автомобилей.

Судя по отчетности марки за первый квартал, это означает падение где-то на 76%. К счастью, у Lexus есть и другие точки опоры в Европе, например, в Великобритании.

Там Lexus удалось продать 13 840 единиц. Хотя этот сегмент не так велик, как в России, он является солидным утешительным призом для бренда, который сейчас теряет огромные деньги из-за российских войн.

Интересно, что Lexus пользуется большой популярностью в Восточной Европе. Третьим по величине европейским рынком для марки в прошлом году была Польша, где было продано 6 081 единиц. На данный момент производственные мощности Lexus не сильно пострадали от ухода с российского рынка.

Остается неясным, где Lexus восполнит потери, понесенные в России. Хотя Lexus является популярным выбором в Америке, ему потребуется значительный рост продаж, чтобы компенсировать потери в России. Возможно, это может сделать совершенно новый RX, дебютировавший на этой неделе, или недавно представленный RZ, первая электрическая модель марки в США.

Предложение разнообразных электрических моделей быстро становится успешным рецептом для брендов. Porsche, например, в 2021 году продал больше электромобилей Taycan EV, чем 911.

Хотя Porsche, очевидно, не является таким известным производителем спортивных автомобилей, урок для Lexus все же можно извлечь. Чтобы окупить российские убытки, бренд должен электрифицироваться, причем быстро. Исторически сложилось так, что японским автопроизводителям это не удалось, но, возможно, Lexus сможет изменить эту ситуацию.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Ветеран ВС США Дрейвен: вина Путина лишь в том, что он не продал Россию Западу
Lexus понёс огромные финансовые потери, уйдя из России
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