2023 Honda Accord оттачивает свое мастерство

Honda Accord

Легко любить Honda Accord — неизменно надежный и симпатичный семейный седан, который ловко справляется с трюком сочетания экономичности, функциональности, надежности, комфорта и удовольствия от вождения в одном доступном пакете. Новый Honda Accord 11-го поколения 2023 года абсолютно оправдывает эти давние ожидания.

Большая длина

Вытянутый на 2,7 дюйма длиннее, чем раньше, элегантный и свежий дизайн Accord скрывает тот факт, что многие другие размеры он имеет с уходящей моделью. Оба автомобиля имеют колесную базу 111,4 дюйма, высоту 57,1 дюйма и ширину 73,3 дюйма. Объем багажника не изменился и составляет внушительные 17 кубических футов. Но это не все одно и то же. Тонкие, но существенные изменения в задней подвеске увеличили ширину задней колеи на 0,4 дюйма, что привело к соответствующему увеличению пространства для задних бедер.

Более того, лимоподобное заднее пространство для ног 40,4 дюйма старой модели увеличилось до 40,8 дюйма, что делает заднее сиденье Accord более просторным для детей и взрослых. Конечно, мы будем скучать по турбированному 2,0-литровому четырехцилиндровому двигателю, который в этот раз не попал под сокращение — он делал Accord предыдущего поколения ракетой, — и по механической коробке передач, которая была снята с производства в 2019 году, тоже не вернется.

Турбированный базовый двигатель

Комплектации LX и EX находятся в самом конце спектра отделки, и ожидается, что на них придется половина продаж Accord. Они оснащаются тканевыми сиденьями, 7,0-дюймовым сенсорным экраном и 17-дюймовыми колесами и шинами. Они также являются единственными предложениями с турбированным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Он развивает те же 192 лошадиные силы и 192 фунт-фут крутящего момента, что и раньше, но это не прямой перенос. Стратегические изменения, включая новый катализатор, в котором используется меньше редких металлов, были применены, чтобы помочь 1.5T соответствовать постоянно ужесточающимся нормам выбросов.

При этом пиковые обороты лошадиных сил и крутящего момента немного увеличиваются. С другой стороны, расчетная топливная экономичность EPA снизилась на 1 миль/час до 32 миль/час в комбинированном режиме (29 город/37 трасса) из-за 90 фунтов дополнительного веса. Тем не менее, это достойный результат для все более крупного седана. Этот турбодвигатель с легким массажем менее ворчлив, чем в CR-V, а его трансмиссия CVT была перенастроена для лучшей имитации переключения передач и снижения шума ремня. Это в целом приятная комбинация в городе, но любой рык или остаточный гул CVT контрастирует с более утонченной гибридной трансмиссией.

Улучшенный гибрид

Новый гибридный силовой агрегат четвертого поколения будет приводить в движение верхнюю часть модельного ряда. Она во многом повторяет гибридную систему, которую мы впервые полюбили в Honda CR-V 2023 года, с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с циклом Аткинсона (выдающим 146 лошадиных сил и 134 фунт-фут в комплектации Accord) в паре с двумя электромоторами. Один двигатель развивает 181 лошадиную силу и 247 фунт-фут, а второй является генератором, приводимым в движение двигателем.

Общая суммарная мощность составляет 204 лошадиные силы и 247 фунт-фут, что на 2 лошадиные силы и 15 фунт-фут больше, чем раньше. Модель EX-L, обутая в 17-дюймовые шины, имеет комбинированный расход 48 mpg (51 город/44 шоссе), в то время как Sport, Sport-L и Touring получают 44 mpg (46 город/41 шоссе) на 19-дюймовых дисках.

За кулисами работают три невидимых режима движения. В состоянии покоя небольшой аккумулятор емкостью 1,1 кВтч обеспечивает движение на электротяге до скорости около 20 миль/ч за счет использования ранее собранной энергии торможения. При увеличении скорости последовательно-гибридный режим сопрягает двигатель и генератор для питания электромотора в режиме реального времени, обеспечивая Accord плавный, легкий крутящий момент (но не звук) электромобиля.

На крейсерской скорости двигатель плавно переходит в режим непосредственного питания колес, при этом скорость автомобиля и число оборотов двигателя совпадают. Accord делает это только на умеренных скоростях на шоссе — в гибридном CR-V дополнительная низкоскоростная блокировка была опущена, поскольку седан легче, изящнее и не предназначен для буксировки.

При резком ускорении (или подъеме в гору) система возвращается к движению с помощью электродвигателя, при этом двигатель снова питает генератор, а не колеса. Обороты двигателя во время такого резкого ускорения проскакивают через серию имитаций переключения передач, хотя движение вперед остается постоянным за счет тяги электромотора. Кажущееся переключение — это намеренная ошибка, которая добавляет нормальности и позволяет избежать неестественного гула двигателя на пути к тому, что мы считаем 7,1 секунды до 60 миль/ч.

Как и все гибриды, Accord использует свой главный приводной двигатель для преобразования энергии замедления в энергию аккумулятора. Имеется шесть (!) выбираемых водителем уровней регенерации, которые варьируются от нормального до движения почти на одной педали. Странно, но хотя мы предпочитаем высокий уровень рекуперации в EV, здесь торможение обычным способом кажется более естественным. И это радует, потому что инженеры Honda проделали отличную работу по совмещению рекуперативной и фрикционной тормозных систем, чтобы обеспечить постоянное ощущение торможения. Это не та неудовлетворительная педаль, которую вы были бы рады избежать.

Усовершенствованное шасси

Ходовая часть и управляемость стали более плавными и регулируемыми, чем когда-либо. Это особенно актуально для моделей с 19-дюймовыми колесами, поскольку для каждого двигателя и размера колес используется своя собственная настройка амортизаторов, компенсирующая такие различия. Также следует отметить увеличенную и измененную втулку заднего прицепного рычага, которая уменьшает жесткость при ударе, не добавляя боковой жесткости, которая может испортить проходимость Accord в поворотах.

На самом деле, рулевое управление стало еще более четким благодаря шаровым шарнирам с низким коэффициентом трения и измененному креплению верхней стойки. Но есть оговорка. Гибриды имеют настройки Normal и Sport, которые изменяют чувствительность дроссельной заслонки и усилие на руле, среди прочего. В режиме Normal рулевое управление ощущается гораздо более реалистичным, в то время как в режиме Sport оно кажется искусственно тяжелым (есть также настройки Econ и индивидуальные настройки).

Гибриды также получают еще одно желаемое стандартное обновление в виде 12,3-дюймового сенсорного экрана, который поддерживает беспроводное зеркалирование телефона (7,0-дюймовая система требует кабеля). Это продуманная реализация, с широким упором для пальцев, облегчающим выбор, и приятным регулятором громкости (который мог бы быть и побольше).

Honda ожидает, что люди будут использовать зеркала своих телефонов и привычные приложения, поэтому заводская навигация и спутниковое радио отсутствуют. Touring добавляет Google Built-In, который предлагает Google Assistant и полную интеграцию Google Maps. Вы также можете "Hey, Google" для управления климат-контролем и другими настройками в автомобиле, которые не может обеспечить сопряженный смартфон, но мы не уверены, что это обязательная опция. В течение трех лет эта услуга предоставляется бесплатно, но цена за повторное подключение неизвестна.

При увеличении масштаба, общий вид салона привлекает внимание и отличается привлекательной отделкой поперечной матрицы, которая скрывает регулировочные ребра вентиляционных отверстий хорошего размера, как в Civic и CR-V. Сам интерфейс климат-контроля также понятен и логичен, а многие другие элементы управления настолько очевидны и понятны, что руководство можно и не разворачивать.

Что касается сидений, то кроме похвалы за их способность удерживаться на поворотах, наш блокнот практически лишен комментариев, потому что они абсолютно точно выполняют свою работу, не производя никакого нежелательного, скажем так, впечатления после дня в седле.

Цены варьируются от $28 390 за LX с турбодвигателем, тканевыми сиденьями и без люка до $38 985 за Touring. Между ними наш фаворит — EX-L за 34 635 долларов, который является чемпионом по экономии топлива благодаря 17-дюймовой резине. Но Sport-L стоит почти столько же — 34 970 долларов, и он обменивает несколько миль в час, подогрев боковых зеркал, задние вентиляционные отверстия и задние порты зарядки USB-C на 19-дюймовые черные матовые колеса и внешние элементы Sport. И это только это: В новом Accord нет неправильных ответов, и так было на протяжении десятилетий.