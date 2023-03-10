Hyundai Kona раскрыты подробности, интерьер значительно улучшен

По словам вице-президента компании по дизайну Сангюпа Ли, у владельцев предыдущего поколения Hyundai Kona было только две существенные претензии. Это недостаток пространства на задних сиденьях субкомпактного внедорожника, а также ограниченный объем грузового отсека. Вы не будете удивлены, что обе эти проблемы были решены в новой версии.

Это скорее мягкая эволюция успешной формулы, чем радикальная трансформация. Новый Kona 2024 на 6,9 дюйма длиннее предыдущей версии и сидит на колесной базе, растянутой на 2,4 дюйма. Внутри он имеет новый дизайн передних сидений, которые, как утверждается, предлагают тот же уровень комфорта и поддержки, что и прежний автомобиль, но, будучи на 30% тоньше, также улучшают пространство для ног сзади. Посидев в ранней версии автомобиля 2024, мы можем подтвердить, что сзади действительно намного просторнее. По данным Hyundai, объем багажника увеличился с 13 до 17 кубических футов при установленных задних сиденьях.

Наиболее очевидным отличием дизайна нового поколения является появление одной полосы света во всю ширину передней части автомобиля - Hyundai называет это "бесшовным горизонтом" - и аналогичной красной графики задних фонарей сзади.

Сангюп Ли сказал, что этот новый элемент является самой сложной особенностью автомобиля. Он, безусловно, придает передней части автомобиля очень футуристический вид, который, как нам кажется, мы видели на персонаже по крайней мере одного фильма "Звездные войны". На самом деле фары гораздо меньше, они расположены ниже и установлены с каждой стороны бампера.

Как и прежде, будут предлагаться как газовые, так и электрические версии Kona. В других частях света также появится гибрид, но нам сообщили, что шансов на появление этой версии в США нет. Наиболее очевидное визуальное различие между EV и обычной версией с обычным двигателем будет заключаться в том, что газовые автомобили получат серую облицовку кузова, в то время как у Kona Electric она будет окрашена в цвет кузова. Однако это правило не является жестким и быстрым: комплектация N Line, которая является скорее уровнем отделки, чем производной от нее, также получит защиту в цвет кузова, а также симпатичный (но нелепый) задний спойлер из двух частей и более крупное отверстие в переднем бампере.

Дизайн интерьера также значительно улучшен по сравнению с предыдущим автомобилем. Новый Kona получил два 12,3-дюймовых дисплея, один из которых расположен перед водителем и отображает показания приборов, а центральный сенсорный экран управляет информационно-развлекательными функциями. Несмотря на это, Hyundai не стал следовать за стадом и перешел на цифровую архитектуру управления: в Kona сохранился ряд кнопок быстрого доступа к функциям и физические элементы управления климатом под ними.

Нам сообщили, что компания не планирует заменять обычные кнопки ни в одной из своих будущих моделей, что является плюсом в нашей книге. Kona Electric также выигрывает от плоского пола в салоне, хотя версии с ДВС по-прежнему имеют компактный тоннель.

Мы пока не располагаем окончательными техническими характеристиками для США, но ожидаем, что в более дорогих версиях будет много дополнительного оборудования. В европейских автомобилях, которые мы видели, передние сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, а также система камер 360 градусов.

Все версии будут поддерживать обновления программного обеспечения по воздуху, и Hyundai также планирует разрешить блокировку и разблокировку с помощью функции NFC Near Field Communication на смартфонах и умных часах. Все версии нового Kona получат компактный селектор переключения передач на боковой стороне рулевой колонки, а также подрулевые лепестки для выбора передач в версиях с двигателем внутреннего сгорания, и различные уровни регенерации в EV.

Hyundai охотнее рассказывал о новом Kona Electric, чем о его бензиновых собратьях. Это потому, что версии с двигателем внутреннего сгорания будут в значительной степени похожи на предыдущую версию, с выбором из базового 2,0-литрового двигателя и более мощного турбированного 1,6-литрового над ним. По-прежнему будут предлагаться как переднеприводные, так и полноприводные версии, но для получения окончательных данных о производительности нам придется подождать до официальной презентации автомобиля на Нью-Йоркском автосалоне в апреле.

Тем не менее, у нас есть больше цифр по Kona Electric. На некоторых рынках Hyundai планирует предложить две различные версии EV, но нам сообщили, что в США будет продаваться только более мощная версия с аккумулятором емкостью 65,4 кВт/ч и одним передним двигателем мощностью 214 лошадиных сил.

В Европе Hyundai нацелен на дальность пробега по WLTP более 305 миль, что, вероятно, соответствует рейтингу EPA где-то ближе к 260 милям (нынешний автомобиль имеет немного меньшую батарею и по тестам EPA оценивается в 258 миль). Порт зарядки Electric находится спереди, и хотя он не сможет пополнять заряд так же быстро, как сверхбыстрая 800-вольтовая архитектура Ioniq 5, Hyundai утверждает, что при максимальной скорости зарядки можно будет перейти от 10% к 80% за 41 минуту.

Это соответствует средней мощности около 75 кВт от зарядного устройства постоянного тока, что примерно в два раза меньше, чем у Ioniq 5 или Kia EV6. Kona Electric также будет поддерживать зарядку "от автомобиля к нагрузке", что, по сути, позволит ему служить в качестве гигантского блока питания.

Несмотря на отсутствие планов по прямой замене Kona N, Hyundai допускает, что может выпустить более мощную EV-версию с полным приводом от второго двигателя, расположенного сзади. Инженеры компании признают, что такой автомобиль будет идеально подходить для маркировки N. Будем надеяться, что так и произойдет, поскольку перспектива появления 430-сильного Kona весьма интригует.