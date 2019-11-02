Силиконовый "антидождь" своими руками

Мы уже многое поведали, о необычайных свойствах средства "антидождь". Рассказали, как оно появилось и из каких компонентов сделано. Но самое важное — это то, что его можно довольно просто сделать самому и при этом затратить минимум времени и средств.

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Самодельный "антидождь": рецепты

Рецепт из герметика.

Как ни странно, но и этот рецепт весьма популярен среди автомобилистов. Может показаться невероятным, но на основе строительного герметика получается отличное средство, отталкивающее воду. Надо отметить, что герметик сам по себе — это не что иное, как силикон.

Автомобилисты, которые предпочитают использовать "антидождь" на основе герметика утверждают, что наиболее хорош для этих целей нейтральный силиконовый герметик, продающийся под логотипом "момент". Конечно можно использовать и другие виды, но на практике и методом проб другие герметики не показывают такой эффективности как "момент".

Этот состав "антидождя" очень хорошо подходит не только для обработки лобового стекла, им отлично обрабатывать всю поверхность автомобиля. Хорошо то, что этого средства можно делать большое количество, но тратить на это минимальные деньги.

Чтобы приготовить это средство нам понадобится любая емкость, но очень хорошо использовать флакон с распылителем. В этот флакон следует поместить чайную ложку герметика и развести его пятьюдесятью миллилитрами растворителя Уайт Спирит. После этого надо очень хорошо всё взболтать.

Далее нанести это средство как на стекла, так и на кузов автомобиля. После чего все следует протереть хлопковой тряпкой без ворса. Это средство показывает отличные результаты. Его преимущество в том, что оно не только эффективно борется с влагой и пылью, но и в том, что после нанесения на автомобиле не остаются разводы и пятна.

Рецепт с силиконовым маслом.

Следующий рецепт в нашем списке готовится на основе силиконового масла. Надо сказать, что этот способ приготовления "антидождя" не менее популярен. По сути он является отличной заменой заводским аналогам, но стоимость этого средства в разы ниже представленных составов на рынке.

Силиконовое масло хорошо тем, что не причиняет вреда ни каким элементам автомобиля будь то резинки, пластмассовые детали или краска самого автомобиля. Несмотря на то, что в состав средства входит именно масло, после обработки на стеклах не остаётся следов. Более того, это средство держится на поверхности довольно долго, что заметно облегчает жизнь автомобилисту, а промежутки между обработками длятся довольно долго.

Если проводить сравнительные анализы, то тут мнения разделились. Одни утверждают, что масло более эффективно и дольше держится на стекле, чем парафин. Другие наоборот отдают победу парафину. Но тут скорее дело в качестве масла, нежели в большой эффективности парафина.

Сегодня купить силиконовое масло не сложно. Их представлено на рынке достаточное количество видов. Обычно в своей маркировке они имеют такие показатели, как ПМС -5 или ПМС — 1000. Для производства "антидождя" следует брать масло с единицей в 100 или 200. Это оптимальный вариант для производства "антидождя".

Емкость на 20 мл, можно приобрести за минимальные деньги, причем стоить это будет примерно несколько десятков рублей. Этого количества должно хватить на несколько обработок.

Очень важно не брать силиконовое масло неправильной вязкости. Например, сильно жидкое не даст нужного эффекта, а густое будет оставлять после обработки заметные разводы. Особенно заметна пленка от густого масла в темное время. Она может существенно снизить видимость лобового стекла.

Применять такое масло очень просто. Надо нанести небольшое количество на тряпку или ватный диск и смазать этим кузов или стекла. Единственное, что очень важно — это перед обработкой надо очень хорошо вымыть машину или по крайней мере стекла.

Одним из существенных плюсов такой обработки является не только защита автомобиля от влаги, но и то, что тонкая пленка силиконового масла противодействует коррозии. Она сохранит некоторые части кузова, где есть микроцарапины и сколы лакокрасочного покрытия, но это только в том случае, если подобные процедуры обработки проделывать регулярно. Это средство не только отталкивает воду, но препятствует проникновению ее в трещины. Поэтому если проводить такую обработку регулярно, то автомобиль не только будет защищён от коррозии, но и лакокрасочное покрытие будет выглядеть более новым. Другими словами, автомобиль будет просто сиять как после полировки.

Все вышеперечисленные способы приготовления средства антидождь, имеют свои плюсы. Единственное их отличие — это разница в компонентах и время действия. Но в любом случае следует попробовать хотя бы один из них. Многие кто начал использовать "антидождь", заявляют, что очень сожалеют, что не знали об этих рецептах раньше. Изначально можно попробовать фирменное средство, а потом решить, стоит ли его покупать в будущем или лучше готовить самому.

Продолжение следует…

Фото: avl-audio.ru