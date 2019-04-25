Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Бухранский

Запах табака в салоне поглощают активированный уголь, сода и ваниль

Авто

В первой части нашей статьи мы рассказали, как избавиться от неприятного запаха сигарет, который накопился в салоне автомобиля за годы курения в нем. Во второй части мы расскажем о других, не менее эффективных народных средствах.

Запах табака в салоне поглощают активированный уголь, сода и ваниль

Активированный уголь

Как известно, активированный уголь уже давно удерживает звание старого, но эффективного адсорбента. Активированный уголь удобен тем, что по сравнению с уксусом его можно держать в автомобиле постоянно. При этом сам по себе уголь совершенно не выделяет никаких запахов, при этом активно поглощает существующие. Очень полезно, когда у автомобильного курильщика в машине находится десяток таблеток активированного угля. Они значительно снижают долю сигаретного дыма, который оседает на тканях автомобильного салона.

Таблетки в автомобиле должны содержатся в небольшой открытой коробочке. В продаже иногда можно найти ароматизаторы, выполненные с использованием активированного угля. Производители утверждают, что они не только наполняют автомобиль приятным ароматом, но и удаляют запах табачного дыма. На наш взгляд, эффективнее всего использовать обычный аптечный активированный уголь. В нем нет добавок, и поэтому работает такой уголь на много лучше.

Чтобы уголь эффективно справлялся с табачным дымом, коробочка должна быть открытой. Таблетки в такой ёмкости желательно менять один раз в две недели.

Сода

Сода — хорошее средство для борьбы с неприятными запахами в салоне. Часто автомобильные сиденья накапливают неприятные запахи и избавиться от них довольно сложно. С содой это перестает быть проблемой. Достаточно хорошенько обсыпать содой сиденья и выждать не менее десяти часов. После этого соду можно легко собрать с помощью пылесоса. Помимо того, что сода впитает все запахи, она является эффективным очищающим средством. Используя соду, можно сразу убить двух зайцев.

Ваниль

Ваниль — сама по себе отличный поглотитель неприятных запахов и в тоже время ароматизатор. Единственный минус ванильного адсорбента — это цена. Но если с деньгами нет проблем, можно приступать к делу. Для того чтобы сделать эффективное средство для автомобиля, надо взять несколько стручков ванили и приготовить несколько ватных тампонов. Содержимое стручков следует высыпать на вату. После этого ватные тампоны с ванилью следует разместить в нескольких местах автомашины и менять их по мере того, как будет уменьшаться приятный аромат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как избавиться от запаха сигарет в машине. Или от других неприятных запахов в салоне автомобиля
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
Новости
Демидов: РФ пострадает, если перестанет продавать нефть ЕС
Политолог Журавлёв о "шенгене" для россиян: на ЕС и США свет клином не сошёлся
Городская поликлиника Улан-Уде "спряталась" в кустах
WarGonzo: Киев снял с Чернигова танковую бригаду ВСУ
Сенатор Рыжков: "Развал СССР – это беда Горбачёва"
Шурыгин: Киев был вынужден спешить с контрнаступлением
Генерал Бужинский: ликвидация десанта у ЗАЭС — это успех военной разведки РФ
The American Conservative: Запад уже устал от Украины
Миссия МАГАТЭ проинспектировала Запорожскую АЭС
Депутат Чепа: "Продвижение интересов Запада не устраивает командование ВСУ"
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Силовые структуры
Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну
Мир. Новости мира
Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"
Сергей Лебедев Между четырьмя царями: метания гетмана Богдана Хмельницкого Сергей Лебедев Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин
Общество
В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение
Мир. Новости мира
Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Последние материалы
Городская поликлиника Улан-Уде "спряталась" в кустах
WarGonzo: Киев снял с Чернигова танковую бригаду ВСУ
Cadillac XТ6 с девятиступенчатым автоматом для искушённых водителей
Сенатор Рыжков: "Развал СССР – это беда Горбачёва"
Шурыгин: Киев был вынужден спешить с контрнаступлением
Генерал Бужинский: ликвидация десанта у ЗАЭС — это успех военной разведки РФ
The American Conservative: Запад уже устал от Украины
Миссия МАГАТЭ проинспектировала Запорожскую АЭС
Депутат Чепа: "Продвижение интересов Запада не устраивает командование ВСУ"
Баранец: Киев начал серьёзно расшатывать фронт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников