Запах табака в салоне поглощают активированный уголь, сода и ваниль

В первой части нашей статьи мы рассказали, как избавиться от неприятного запаха сигарет, который накопился в салоне автомобиля за годы курения в нем. Во второй части мы расскажем о других, не менее эффективных народных средствах.

Активированный уголь

Как известно, активированный уголь уже давно удерживает звание старого, но эффективного адсорбента. Активированный уголь удобен тем, что по сравнению с уксусом его можно держать в автомобиле постоянно. При этом сам по себе уголь совершенно не выделяет никаких запахов, при этом активно поглощает существующие. Очень полезно, когда у автомобильного курильщика в машине находится десяток таблеток активированного угля. Они значительно снижают долю сигаретного дыма, который оседает на тканях автомобильного салона.

Таблетки в автомобиле должны содержатся в небольшой открытой коробочке. В продаже иногда можно найти ароматизаторы, выполненные с использованием активированного угля. Производители утверждают, что они не только наполняют автомобиль приятным ароматом, но и удаляют запах табачного дыма. На наш взгляд, эффективнее всего использовать обычный аптечный активированный уголь. В нем нет добавок, и поэтому работает такой уголь на много лучше.

Чтобы уголь эффективно справлялся с табачным дымом, коробочка должна быть открытой. Таблетки в такой ёмкости желательно менять один раз в две недели.

Сода

Сода — хорошее средство для борьбы с неприятными запахами в салоне. Часто автомобильные сиденья накапливают неприятные запахи и избавиться от них довольно сложно. С содой это перестает быть проблемой. Достаточно хорошенько обсыпать содой сиденья и выждать не менее десяти часов. После этого соду можно легко собрать с помощью пылесоса. Помимо того, что сода впитает все запахи, она является эффективным очищающим средством. Используя соду, можно сразу убить двух зайцев.

Ваниль

Ваниль — сама по себе отличный поглотитель неприятных запахов и в тоже время ароматизатор. Единственный минус ванильного адсорбента — это цена. Но если с деньгами нет проблем, можно приступать к делу. Для того чтобы сделать эффективное средство для автомобиля, надо взять несколько стручков ванили и приготовить несколько ватных тампонов. Содержимое стручков следует высыпать на вату. После этого ватные тампоны с ванилью следует разместить в нескольких местах автомашины и менять их по мере того, как будет уменьшаться приятный аромат.

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