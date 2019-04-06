EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Машины, которые Конор Макгрегор выдавал за свои

Авто

Любой спортсмен, которому удается заработать большие деньги, рано или поздно обращает внимание на роскошные автомобили, соответствующие его статусу. Не стал исключением и Макгрегор. И конечно же, он не возражал против того, чтобы его фотографировали в его новых машинах. Когда никого не было поблизости, он просил своих друзей снимать его рядом с его роскошными и дорогими автомобилями. Несмотря на то, что многими из этих машин он действительно владеет, имелись и некоторые, которые он на словах присвоил себе.

 

Конор Макгрегор

 

Машины, которые Конор присвоил себе

Rolls Royce Wraith

Машина, подобная этой, заслуживает определенного уважения. И тем более не следует вставать на ее капот, как сделал то Макгрегор. Это может не понравиться многим. Не понравилось это и компании Platinum Executive Travel, сдающей эту машину в аренду. Еще больше не понравилось компании то, что Макгрегор вел себя так, как будто владеет автомобилем. Согласно некоторым сведениям, компания подала в суд на Конора. При всех его миллионах он мог бы и купить себе машину стоимостью в 320 тысяч долларов, а не выдавать себя за ее владельца.

Lamborghini Huracan Avio

Сложно отрицать, что Huracan Avio выглядит бесподобно. Но Конор Макгрегор не является владельцем такой машины. Он вступил в партнерские отношения с дилерской компанией, которая должна была поставлять в Ирландию редкие спортивные автомобили. Макгрегор сфотографировался с одной из машин, принадлежащих компании и выставленной на продажу. Он даже побывал за рулем этого автомобиля, но сам решил не покупать его.

автомобиль

Bentley Continental

Знаменитости и звезды любят демонстрировать свои приобретения в социальных сетях. Прежде всего для того, чтобы похвастаться перед своими поклонниками и доказать, что живут лучше, чем кто-либо из них. Один из способов обмануть фанатов и не потратить при этом целое состояние — взять роскошные дома и машины в аренду. Когда Макгрегор был в Лос-Анджелесе, он хотел, чтобы все увидели его за рулем роскошной машины, и арендовал этот кабриолет.

Mercedes Benz G-Wagon

Многие знаменитости приобрели такую машину. Несмотря на то, что она производится с 1979 года, особую популярность она обрела лет десять назад, прежде всего, потому, что ее стали покупать звезды. Макгрегор также решил не отставать от тренда и был замечен в G-Wagon. Впрочем, нет никаких данных о том, что он владеет такой машиной. Стоимость ее 143 тысячи долларов, что намного меньше цены Rolls Royce. И все же некоторые недоброжелатели утверждают, что и G-Wagon Макгрегор не приобрел, а взял в аренду.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Машины Конора Макгрегора
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы спорткар автомобиль конор макгрегор
Новости
"Человек-легенда": 110 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Шнуров не собирается выплачивать Алисе Вокс 19 млн рублей
В Минпромторге придумали ещё один праздник
Житель Дона взял в кредит более 1 млн рублей и перевёл эти деньги мошенникам
Ширвиндт показал очень странный общественный туалет
Триумф Рылова, Ларина и гимнасток: россияне берут золото Токио-2020
Садальский опубликовал выступление Зеленского о любви к Гитлеру
Пескову подарили книгу "Каждый из нас президент". И объяснили, почему
Отец Фриске объяснил, зачем Шепелев показал лицо сына
"Трудно диктовать условия": В Госдуме ответили на высказывания МИД Польши
Последние материалы
Садальский опубликовал выступление Зеленского о любви к Гитлеру
Правильная зарядка электросамоката
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Пескову подарили книгу "Каждый из нас президент". И объяснили, почему
Отец Фриске объяснил, зачем Шепелев показал лицо сына
"Трудно диктовать условия": В Госдуме ответили на высказывания МИД Польши
Соседство — взаимное дело: почему у Варшавы "нелюбовь" с Nord Stream 2
Депутат Аминов назвал непривитых жителей Татарстана "безмозглыми баранами"
Алеся Кафельникова рассекретила пол своего малыша
Каждому по 10000 рублей и кондиционер: странные предвыборные обещания 
Популярное
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы

Не обошли вниманием читатели японского портала Japantoday визит Михаила Мишустина на Курилы.

"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Формула небес
Экстрасенс: 2020-й год был предтечей тяжелой шестилетки
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Политика. Новости и аналитика
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников