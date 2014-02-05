Страховые компании: женщины водят аккуратнее мужчин

Хотя на дворе уже XXI век, гендерные войны не утихают. Мужчины тщетно пытаются не допустить женщин в традиционно "мужские" области. Последним оплотом мужественности является автовождение: шутки про женщин за рулем, обвинения в неспособности девушек водить машину стали уже привычными. Но вот страховые компании придерживаются другого мнения.

"Женщина за рулем — что обезьяна с гранатой", "Женщина за рулем, как звезда на небе: ты ее видишь, она тебя — нет".

Мужчина за счёт женщин-водителей самоутверждаются?

Так любят говорить про женщин-водителей мужчины, заранее ставя крест на попытках слабого пола стать полноправными участницами дорожного движения. Видеоролики, на которых засняты курьезные или трагические случаи из женской практики вождения, превратились уже в самостоятельный жанр.

Да и в СМИ регулярно появляются истории о том, как очередная пьяная дамочка задавила людей на переходе, либо же разбилась сама. Складывается такое впечатление, что предубежденность мужчин против женщин за рулем имеет под собой реальные основания. Между тем практически у всех есть знакомые женщины, которые прекрасно водят автомобиль и не попадают в ДТП.

В профавтоспорте женщины теснят мужчин с начала XX века

Кроме того, если говорить о профессиональном автоспорте, то тут женщины теснят мужчин еще с начала XX века (кроме "Формулы 1") — к примеру, немка Ютта Кляйншмидт в 2001 году завоевала первое место в ралли Париж-Дакар. Еще одна известная американская пилотесса, ставшая, без всяких скидок на пол, одним из лучших гонщиков мира — ей удалось стать трехкратной чемпионкой в соревнованиях National Hot Rod Association (NHRA), чего не удавалось ни одному мужчине. Стоит учесть, что помимо решения непосредственно спортивных задач, ей всю свою карьеру приходилось преодолевать психологическое сопротивление окружающих: в представлении большинства драгрейсинг (спринтерские гонки на короткие дистанции) не женское занятие.

С самого зарождения автоспорта сотни пилотесс принимали участие в различных соревнованиях. Поэтому утверждения о том, что женщины в принципе не способны к вождению — очевидное преувеличение.

Кстати, по мнению страховщиков (а уж их мнению можно доверять — страховые компании вряд ли станут действовать в ущерб себе), женщины водят аккуратнее мужчин. Хотя в России, как правило, такой дифференциации не делают, однако во многих странах страховой полис обходится женщинам ощутимо дешевле, чем для мужчин.

Так откуда, в таком случае, появляются многочисленные анекдоты и сюжеты про истеричных неумех на дорогах? Кто все-таки чаще становится виновниками ДТП — женщины или мужчины?

ГИБДД не ведет гендерной статистики правонарушителей, законом деление участников движения на категории не предусматривается.

"Мы не делим водителей на мужчин и женщин. Поэтому сказать, кто чаще является виновником дорожно-транспортного происшествия нельзя", — так прокомментировал вопрос Pravda. Ru старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД Максим Галушко.

Однако такую статистику иногда ведут страховые компании. Вот, к примеру, статистика, собранная компанией "Альфа-страхование" в 2012 году.

Общее количество клиентов данной компании делится на 78,5 процентов мужчин и 21,5 процентов женщин. Мужчины попадают в ДТП в реже — в 6, 52 процентов случаев, а женщины чаще — 7, 95 процентов аварий приходится на них. Однако общая сумма выплат по "мужским" полисам выше — то есть, хотя мужчины и попадают в ДТП реже женщин, зато последствия их ошибок гораздо серьезней.

Женщины чаще пользуются коррупционными механизмами и покупают права

Но есть и другие, весьма неприятные данные, свидетельствующие о том, что женщины чаще пользуются коррупционными механизмами для приобретения прав на вождение.

Согласно опросу, проведенному рекрутинговым порталом SuperJob, количественное соотношение женщин и мужчин, купивших права без особых раздумий равно — по семь процентов. А вот среди людей, решивших задействовать взятку "от отчаяния", после долгих попыток сдать экзамен самостоятельно, женщин в два раза больше — девять процентов женщин против четырёх процентов мужчин.

В интернете немало женских форумов, начинающихся с постов в духе "девочки, подскажите, где права брали?"

"… Мне тут подсказали, где-то 28 тысяч руб и безо всякого геморроя, просто подъехать и расписаться… ну и собственно получить права".

Большинство "покупательниц" жалуется на то, что их "валили" на практической части экзамена. Насколько эти утверждения соответствуют действительности неизвестно, однако то, что практика вождения действительно дается женщинам гораздо труднее, нежели теория, подтвердил председатель правления "Гильдии автошкол" Сергей Лобарев:

"Как правило, женщины лучше справляются с теоретической частью обучения, но вот моторика, практика дается им труднее. Поэтому им нужно больше практических часов — не 50, к примеру, а 60."

Кроме того, он рассказал, что женщины в большей степени, нежели мужчины, подвержены фактору стресса, так как они эмоциональнее:

"Чисто психологически женщины сильнее реагируют на неудачу. Женщины дольше держат в себе стрессовую ситуацию — инструктор ли какое-то резкое слово сказал, или ее подрезали, она будет еще долго переживать по этому поводу — а ведь вождение требует постоянной концентрации. Поэтому инструктор старается сразу переключать внимание женщины на новую ситуацию.

Для женщин завал экзамена — настоящая трагедия

То же самое касается и экзаменов — мы проводили специальный опрос на тему "Что для вас значит несдача экзамена на вождение?". Оказалось, что для женщин это настоящая трагедия, очень переживают из-за потери имиджа. Отрицательный результат экзамена может подтолкнуть ее к поискам иного способа приобретения прав — к их покупке. Однако при анализе крупных ДТП, последовавших за грубым нарушением, вроде выезда на встречную полосу в пьяном виде, — в таких авариях чаще повинны все-таки мужчины".

Выводы можно сделать следующие: если женщина способна проявить настойчивость и терпение в процессе обучения, то из нее, как правило, получается аккуратный и ответственный водитель. Во всяком случае, к "лихачеству", которое может привести к серьезной аварии и жертвам слабый пол склонности не испытывает. Ну разве в том случае, если девушка садится за руль в состоянии алкогольного опьянения — увы, это не такая уж и редкость. Но, к сожалению, мужчины в этом смысле ведут себя ничуть не лучше.

Другое дело, что рассеянность, нервозность и худший, чем у мужчин глазомер, приводит к частым мелким авариям, именно это и стало основой для постоянных шуток про то, как паркуются блондинки. Но если из-за неправильной парковки придется просто закрашивать царапины, то из-за превышения скорости (типичного "мужского" нарушения), могут погибнуть люди.

Почему происходят "женские" ДТП

Так что рассказы про опасность женщин-водителей, мягко говоря, преувеличены. Тем не менее начинающей автолюбительнице следует ознакомиться со списком основных причин, по которым происходят "женские" ДТП. Чтобы избежать этого, нужно:

Не наносить макияж и не поправлять прическу во время вождения.

Следить за поворотниками: мужчины жалуются на то, что многие девушки поворачивают вовсе не в ту сторону, о которой сигналили.

Не садиться за руль в обуви на шпильках или в сковывающей движения одежде, вроде шубы (зафиксированы случаи, когда женщины погибали в аварии, не сумев нажать на тормоз элегантной туфелькой).

Не закрывать глаза в экстремальной ситуации.

Смотреть назад, когда даете задний ход.

Не соревноваться в скорости с водителями-мужчинами.

Ну и просто быть собраннее и внимательнее.

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