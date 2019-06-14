"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России. Тот самый, что в январе этого года обязал глав городов и районов отговаривать женщин от абортов.

На самом деле, в Чемодановке произошла та же самая история, которая уже давно повторяется по всей территории России с немного разными началами, конечно.

Группа мужчин неместной национальности чуть не изнасиловали вчера девушку. Народ взволновался. Граждане неместной национальности оказались настроены очень агрессивно, в ходе вчерашних погромов они разбили несколько машин. Дальше была массовая драка, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых доставлены в пензенскую клиническую больницу №6, оба - в тяжелом состоянии. Позже дело дошло до ОМОна и силового разгона местных протестующих жителей.

И вот теперь на всепоселенском сходе местные жители требуют от губернатора выселить неместных. Совсем недавно аналогичная ситуация, кстати, произошла в Якутии, помните?

Давайте разберем ситуацию, ставшую типичной.

Скорее всего, неместные могли пойти на столь наглое поведение, только имея "крышу" в виде местных правоохранительных органов. Которым вовремя "заносят" за купирование возможных эксцессов. Только поэтому, опять же - скорее всего, так оперативно появился в селе ОМОН.

Жители, возможно, после попытки группового изнасилования девушки обращались в те самые правоохранительные органы и получили там соответствующее, знакомое многим, канцелярское отношение к вопиющему случаю. От того и начались волнения.

Почему я все время оговариваюсь с отсылками к "скорее всего", "возможно" и т.д.? Да потому что одно из принадлежащих мне изданий уже подробно освещало аналогичную ситуацию в одном из регионов, корреспондент встречалась со всеми сторонами конфликта, пыталась докопаться до истины. Единственными, кто тогда отказался комментировать происходящее, отказались представители правоохранительных органов и прокуратуры. Об этом корреспондент и написала.

Спустя некоторое время информационный ресурс, на котором расследование было опубликовано, оказался заблокированным Роскомнадзором. Как выяснилось, местная прокуратура подала иск на публикацию в местный же суд, который, не привлекая никак представителей издания к рассмотрению дела, удовлетворил требование прокуратуры на все сто процентов, обязав издание удалить статью. Ну а поскольку издание к суду не привлекалось, ему не направлялось и решения суда, которые мы готовы были бы, если знали о нем, обжаловать, но мы о нем узнали только тогда, когда решение вступило в законную силу, и обжаловать его было невозможно из-за пропуска всех возможных процессуальных сроков.

К чему я об этом? Да к тому, что события в Чемодановке и в других регионах запрограммированы действующей на сегодня системой. В которой законодательство позволяет местным региональным элитам "закрыть рот" даже федеральным средствам массовой информации в превентивном порядке.

А если о проблеме не говорят, что происходит? Да - она разрастается. И когда сегодня проблема Чемодановки, благодаря соцсетям, выходит на федеральный уровень, она становится общефедеральной проблемой, потому что люди начинают понимать, как воздействовать на власть, чтобы к ним приехал губернатор. И, кстати, не факт, что он сможет решить ту проблему. А дальше-то что?

"Казус Чемодановки" становится реальностью. Вместе с ней к чертям собачьим катятся толерантность. А вместе с толерантностью люди начинают терять и какую-то надежду на действенность политической системы.

Всё одно к одному.

Не думаю, что жителям Чемодановки дадут возможность задать вопрос на "прямой линии" президента 20 июня. Как не допустят внутриполитические администраторы поднятия на ней и других кричащих проблем. Сейчас мы наблюдаем, как взаимодействует власть с населением, когда главным куратором внутренней политики в стране является один из лидеров приснопамятного Союза правых сил.

Ну а если сказать о проблеме нельзя, то, повторюсь, она будет разрастаться. К сожалению.