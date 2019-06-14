Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Происшествия
Теракты Человеческий фактор Глобальные Парад мошенников
Автор Вадим Горшенин

"Проблема Чемодановки" расходится по России

Происшествия print

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России. Тот самый, что в январе этого года обязал глав городов и районов отговаривать женщин от абортов.

На самом деле, в Чемодановке произошла та же самая история, которая уже давно повторяется по всей территории России с немного разными началами, конечно.

Группа мужчин неместной национальности чуть не изнасиловали вчера девушку. Народ взволновался. Граждане неместной национальности оказались настроены очень агрессивно, в ходе вчерашних погромов они разбили несколько машин. Дальше была массовая драка, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых доставлены в пензенскую клиническую больницу №6, оба - в тяжелом состоянии. Позже дело дошло до ОМОна и силового разгона местных протестующих жителей.

И вот теперь на всепоселенском сходе местные жители требуют от губернатора выселить неместных. Совсем недавно аналогичная ситуация, кстати, произошла в Якутии, помните?

Давайте разберем ситуацию, ставшую типичной.

Скорее всего, неместные могли пойти на столь наглое поведение, только имея "крышу" в виде местных правоохранительных органов. Которым вовремя "заносят" за купирование возможных эксцессов. Только поэтому, опять же - скорее всего, так оперативно появился в селе ОМОН.

Жители, возможно, после попытки группового изнасилования девушки обращались в те самые правоохранительные органы и получили там соответствующее, знакомое многим, канцелярское отношение к вопиющему случаю. От того и начались волнения.

Почему я все время оговариваюсь с отсылками к "скорее всего", "возможно" и т.д.? Да потому что одно из принадлежащих мне изданий уже подробно освещало аналогичную ситуацию в одном из регионов, корреспондент встречалась со всеми сторонами конфликта, пыталась докопаться до истины. Единственными, кто тогда отказался комментировать происходящее, отказались представители правоохранительных органов и прокуратуры. Об этом корреспондент и написала.

Спустя некоторое время информационный ресурс, на котором расследование было опубликовано, оказался заблокированным Роскомнадзором. Как выяснилось, местная прокуратура подала иск на публикацию в местный же суд, который, не привлекая никак представителей издания к рассмотрению дела, удовлетворил требование прокуратуры на все сто процентов, обязав издание удалить статью. Ну а поскольку издание к суду не привлекалось, ему не направлялось и решения суда, которые мы готовы были бы, если знали о нем, обжаловать, но мы о нем узнали только тогда, когда решение вступило в законную силу, и обжаловать его было невозможно из-за пропуска всех возможных процессуальных сроков.

К чему я об этом? Да к тому, что события в Чемодановке и в других регионах запрограммированы действующей на сегодня системой. В которой законодательство позволяет местным региональным элитам "закрыть рот" даже федеральным средствам массовой информации в превентивном порядке.

А если о проблеме не говорят, что происходит? Да - она разрастается. И когда сегодня проблема Чемодановки, благодаря соцсетям, выходит на федеральный уровень, она становится общефедеральной проблемой, потому что люди начинают понимать, как воздействовать на власть, чтобы к ним приехал губернатор. И, кстати, не факт, что он сможет решить ту проблему. А дальше-то что?

"Казус Чемодановки" становится реальностью. Вместе с ней к чертям собачьим катятся толерантность. А вместе с толерантностью люди начинают терять и какую-то надежду на действенность политической системы.

Всё одно к одному.

Не думаю, что жителям Чемодановки дадут возможность задать вопрос на "прямой линии" президента 20 июня. Как не допустят внутриполитические администраторы поднятия на ней и других кричащих проблем. Сейчас мы наблюдаем, как взаимодействует власть с населением, когда главным куратором внутренней политики в стране является один из лидеров приснопамятного Союза правых сил.

Ну а если сказать о проблеме нельзя, то, повторюсь, она будет разрастаться. К сожалению.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Обсудить
Актуальная аналитика
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Собаки
Что надо знать о собаках няньках
Здоровье и профилактика
Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав
Новости Все >
Китайский программист создал бота для общения с девушкой
Для пострадавших клиентов "Югры" открылись офисы в девяти городах
Кадыров: За инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные люди"
Жиросжигающие упражнения в домашних условиях
ЦБ ведет переговоры с Белоруссией по созданию общей валюты - Набиуллина
"Спартак" отказался продавать футболиста Зе Луиша в "Порту"
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Здание-мост в виде казахского флага возведут в Нур-Султане
В Димитровграде коммунисты намерены объявить голодовку из-за срыва выборов мэра
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Новости спорта
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Политика. Новости и аналитика
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Лидер польской оппозиции: мы не должны быть клиентами США
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Дайвинг: советы начинающим
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
В Ликино-Дулево жёстко задерживают жителей, выступающих против свалки
FT: Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в выборы Европарламента
Министры-кураторы в регионах помогут стабилизировать ситуацию по уровню жизни в стране - Мутко
СМИ: причиной возгорания танкеров в Оманском заливе стала техническая неисправность
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Политтехнологи пожаловались президенту на свою беззащитность
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?
Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"
"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ