США перестали управлять мировой Сетью

Со вчерашнего дня управление интернетом в Соединенных штатах не контролируется не государством, а частной корпорацией.

Дело в том, что 1 октября истек контракт корпорации по управлению доменными именами иIP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA), говорится в официальных сообщениях ICANN и NTIA.

Это означает, что исполнение технических функций по работе интернета IANA (администрация адресного пространства интернета) будет контролировать международное сообщество, а не власти США.

ICANN продолжит исполнять свои функции, но перестанет согласовывать их с чиновниками, добавляет близкий к ICANN человек. Со временем ICANN создаст специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие всем правилам, рассказывает он.

Вносить эти изменения продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов DNS и реестра доменов верхнего уровня, следует из данных NTIA.

По словам члена совета директоров ICANN Стивена Крокера, переход контроля над интернетом готовился с 1998 г., когда ICANN стала выполнять функции по управлению системой адресов и имен в интернете. В итоге интернет-сообщество одобрило схему управления глобальной сетью, основанную на принципе мультистейкхолдеризма: это модель управления с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира. При этом пользователи интернета не должны почувствовать никаких изменений в работе сети, обещает ICANN.

ICANN давно разработала план по передаче управления интернетом международному сообществу. А правительство США в марте этого года подтвердило свое намерение отказаться от координирующей роли в исполнении функций IANA.

Тема контроля над интернетом обсуждается мировым сообществом все последние годы, эта дискуссия особенно обострилась после того, как бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обнародовал информацию о масштабной слежке американских спецслужб за пользователями интернета. Тогда чиновники многих стран заговорили о том, что интернет - международное явление и нехорошо, когда его основными функциями (распределением имен и адресов) управляет одна страна - США.

В России этот вопрос не раз поднимали помощник президента Игорь Щеголев, министр связи Николай Никифоров. Ключевые элементы интернета (например, корневые сервера DNS, дающие доступ ко всему адресному пространству сети) находятся за пределами России и не управляются нашей страной. Присвоение имен и адресов происходит по правилам ICANN, которая контролируется США, говорил Щеголев.

Россия еще в 2012 г. предлагала передать контроль над интернетом международной организации - Международному союзу электросвязи (МСЭ). Тогда эту идею поддержали Китай, Иран, Судан, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, но США, Канада, Австралия и часть стран Евросоюза выступили против.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, координационный центр национального домена, управляющий доменами .RU и .РФ может перейти под контроль госструктур в результате проводимых реформ. Центр предлагается "фактически ликвидировать" в пользу конструкции, формулируемой в законопроекте об автономной системе российского интернета, отмечает собеседник издания.

Не исключено что полномочия КЦ получат четыре претендента - «Ростелеком», НИИ «Восход», «Гипросвязь» и НИИ радио.

Пока же российские СМИ продолжают обсуждать возможные меры реализации пакета Яровой. Появились сообщения, что собираемые, по этому закону, данные могут быть дешифрованы в режиме реального времени. В настоящее время ФСБ, минкомсвязь и минпромторг России обсуждают целесообразность и возможные пути реализации такой меры.

По закону, организаторы распространения информации, владельцы интернет-ресурсов, позволяющих передавать электронные сообщения, теперь должны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ. Конечно, российским компаниям придется это сделать, но иностранные компании могут этому требованию и не подчиниться.

Своим мнением по этому вопросу с Pravda.Ru поделился один из лидеров российского рынка интернет-маркетинга Игорь Ашманов, владелец компании "Ашманов и Партнеры":

- Это не очень реальная вещь, хотя в принципе возможная, но требующая массу времени и усилий. Защищенный сильным шифрованием трафик нельзя дешифровать в лоб. Для дешифровки нужно ключи к сертификатам получить от тех, кто шифрует трафик. Определенное количество российских игроков, наверное, можно принудить к этому законом, особенно если у них и заработки, и налоги, и сотрудники - все здесь.

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