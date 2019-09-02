Золотая рыбка: виды аквариумных рыбок

Существует много видов золотых рыбок. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, и цветам. Поэтому не стоит спешить с выбором. Предлагаем рассмотреть все возможные варианты.

Виды золотых рыбок

Именно золотые рыбки стали первыми представителями фауны, которую стали держать в жилищах в качестве питомцев. Предки этих рыбок имели коричневый окрас, но из-за многочисленных селекций появились привычные нам рыбки рыжего окраса. Время шло, и появилось множество новых видов золотых рыбок различных размеров и цветов.

Есть даже экзотические породы золотых рыбок, которые стоят больших денег. Но в современных зоомагазинах продаются рыбки и по приемлемой стоимости.

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Делятся золотые рыбки на 2 типа:

1. С длинным и обтекаемым телом, которое имеет продолговатую форму. Эти рыбки считаются более приближенными к предкам.

2. Рыбки с круглым телом. Эти рыбки довольно толстые и имеют длинные плавники сзади.

При выборе золотых рыбок для аквариума рекомендуется приобретать только одну из пород. Рыбки с круглым телом медлительнее рыбок с длинным. Из-за этого длиннотелые рыбы могут причинять им неудобство и беспокоить.

Рыбки с длинным телом могут вырастать до 50 см в длину. Если вы замечаете, что рыбке стало тесно, смените аквариум. Эти рыбки считаются выносливее и неприхотливее круглотелых рыбок.

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Разновидности золотых рыбок

Фото: aqua-south.ru

Обычная золотая рыбка - длиннотелая оранжевая рыбка. Эти рыбки первым делом возникают у нас в памяти, когда мы представляем золотую рыбку. В большом аквариуме такие рыбки могут вырастать до 18 см. Эти рыбки очень энергичны и неприхотливы.

Фото: fanfishka.ru

Львиноголовка — один из видов круглотелых рыбок. У них имеется маленьких хвост, разделенный пополам. Плавника на спине у них нет. На голове у такой рыбки можно увидеть небольшой нарост, похожий на малину. Внешность этих рыбок довольно необычна и элегантна.

Фото: worldaquarium.ru

Шубункин - вид золотых рыбок, который запоминается ярким окрасом. Эти рыбки украсят любой аквариум. На спине у этих рыбок могут быть пятна голубого, черного или красного цветов.

Фото: 4shvostikom.ru

Телескоп - эта разновидность круглотелых золотых рыбок характеризуется длинным хвостовым плавником. Рыбки имеют выпученные глаза и черный окрас.

Фото: fanfishka.ru

Веерохвост и вуалехвост - рыбки, характеризующиеся длинными двухчастными хвостовыми плавниками. Хвосты считаются их характерной особенностью.

Фото: akvabluz.ru

Оранда - имеет такой же хвост, что и вуалехвост. На голове у нее имеется нарост в виде малины. Наиболее частый окрас — белое тельце и красный нарост.

Фото: ru.wikipedia.org

Комета похожа на обычную длиннотелую золотую рыбку. Единственное отличие — удлиненные плавники. Окрас обычно красный или красно-белый. Эти рыбки неприхотливы и хорошо уживаются даже в прохладной воде.

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Фото: skazkidlyadetey. ru