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Автор Ирина Гусакова

Бурма: история породы, характер, уход

Зоосфера » Кошки print

Бурма — это короткошерстная кошка, восхищающая красотой и элегантностью своего мускулистого тела. Игривая и полная энергии, она принадлежит к числу тех кошек, которые всегда имеют массу собственных дел, планов и мероприятий, далеко не всегда соответствующих пожеланиям человека, но именно этим и интересна любителям мяукающего племени.


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История породы

О бурме есть упоминания, датируемые еще 13 веком. Изначально эти кошки жили при храмах в Бирме, где почитались как реинкарнации монахов прошлого. В 1920-х годах два француза оказали помощь монахам из монастыря Лао-Цзун и в качестве вознаграждения за это получили двух местных кошек. По другой из версий, история породы начинается с 30-х годов, тогда американец Джозеф Томпсон привез в Сан-Франциско из Азии кошку, окрас которой его так поразил. Кошка получила имя Вонг Мау. После того, как любители породы побывали в Тибете, они сообщили, что и в наши дни в этой горной стране встречаются кошки такого же окраса, как и бурманская порода.

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Характер

Бурма противопоказана тем, кто хочет тишины и покоя. Она всегда найдет, чем заняться, а если не найдет — то придумает. Ей нравится проводить время с людьми, и для своих приключений она предпочтет именно ту комнату, в которой собралось побольше зрителей. Ей требуется постоянное внимание, она очень привязывается к человеку и, в отличие от других кошек, не очень любит быть сама по себе. При этом она отличается завидным упрямством. Там, где другая кошка отступит, бурма добьется своего и откроет или уронит клетку с таким красивым и вкусным попугайчиком. Для того, чтобы не допустить подобного, хозяевам придется приложить немало усилий при воспитании котенка. Имея родство с сиамскими, кошки породы бурма все же не настолько любят поговорить. Зато когда им есть что рассказать, они произведут множество различных звуков, иногда совсем не похожих на мяуканье.

Две величайших ценности для бурмы — игра и ласка. После бурного времяпрепровождения она захочет свернуться на коленях владельца и в требовании ласки будет не менее настойчива, чем в требовании игры до этого. Бурма не любит оставаться в одиночестве. Если ей придется долго быть одной или регулярно оставаться в пустой квартире на целый день, у нее может даже развиться депрессия. В случае, если хозяин вынужден отсутствовать целыми днями, в качестве компании бурме подойдет и другая кошка или собака.

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Уход

Бурма — гладкошерстная порода, и ей не требуется особый уход. Раз в неделю можно расчесывать шерсть, но больше для того, чтобы ее меньше оставалось на креслах. В остальном же, как и со всеми гладкошерстными, главное следить, чтобы бурма не мерзла и не оказывалась на сквозняках.

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Фото превью: nashakoshka.ru

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Темы бурма кошки порода кошек
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