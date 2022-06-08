Скотт Риттер: Россия побеждает в Донбассе, но ей придётся сменить власть на Украине

Несмотря на то что коллективный Запад продолжает упорствовать, уверяя всех, что в российско-украинском конфликте удача сопутствует Киеву, крупные СМИ, похоже, начинают прозревать.

Правда, пока они говорят в основном об экономической составляющей, признавая, что санкции, введенные США и их союзниками, сокрушают российскую экономику, как это задумывалось, а их собственные.

Параллельно с этим "прозрением" некоторые издания начали сообщать о реальной ситуации на фронтах, перестав слепо цитировать мифы, распространяемые офисом Владимира Зеленского. Более того, всё чаще можно встретить статьи, в которых журналисты — особенно побывавшие в Незалежной — говорят о том, что Запад, возможно, должен прекратить безоговорочную поддержку Киева и вместо этого "продвигать мир путем переговоров".

"Цель освободить Донбасс почти достигнута"

Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своей аналитической статье, опубликованной на сайте Consortium News, отмечает, что "никакая военная помощь Запада не смогла помешать России достичь своей военной цели освободить все территории Луганска и Донецка". И теперь, по его мнению, ВС РФ почти готовы перейти к "третьей фазе" спецоперации — "денацификации и демилитаризации”.

"Несмотря на более жесткое, чем ожидалось, украинское сопротивление (подкрепленное миллиардами долларов западной военной помощи и точной разведывательной информацией в реальном времени от США и других членов НАТО), Россия выигрывает войну", — пишет бывший американский военный, отмечая, что "ограничиться освобождением Донбасса, захватом сухопутного моста, соединяющего Крым с материковой частью Российской Федерации и расширением Херсонского плацдарма для обеспечения пресной водой Крыма, Москва не может себе позволить.

"Политические цели не достигнуты. Пока"

Бывший морпех напоминает, что российский президент "сформулировал две основные политические цели военной операции:

Не допустить Украину в НАТО. Создать условия для того, чтобы НАТО согласилось с требованиями России, изложенными в двух проектах договоров, представленных США и НАТО 17 декабря 2021 года".

Плюс есть третья цель, которую военными средствами достичь "вряд ли получится": денацификация Украины.

"В то время как разгром полка "Азов"* и других неонацистских формирований во время битвы за Мариуполь стал решающим шагом на пути к достижению этой цели, несколько тысяч неонацистских боевиков, организованных в различные военизированные формирования, продолжают сражаться на передовой и действовать в тылу, — сообщает американский журналист, подчёркивая, что стараниями властей "вся другая политическая деятельность была прикрыта под предлогом военного положения". — Теперь "нацификация” украинской политической жизни экспоненциально расширилась, и Украина почти целиком находится под влиянием идеологии Степана Бандеры**, украинского националиста, последователи которого убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских, сражаясь вместе с нацистской Германией во Второй мировой войне".

Более того, по словам Риттера, украинское правительство все больше присоединяется к неонацистскому движению, чтобы укрепить свое правление".

"Истинная денацификация, на мой взгляд, потребует от России отстранения правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое будет заниматься искоренением неонацистской идеологии на Украине".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

** лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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