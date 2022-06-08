Несмотря на то что коллективный Запад продолжает упорствовать, уверяя всех, что в российско-украинском конфликте удача сопутствует Киеву, крупные СМИ, похоже, начинают прозревать.
Правда, пока они говорят в основном об экономической составляющей, признавая, что санкции, введенные США и их союзниками, сокрушают российскую экономику, как это задумывалось, а их собственные.
Параллельно с этим "прозрением" некоторые издания начали сообщать о реальной ситуации на фронтах, перестав слепо цитировать мифы, распространяемые офисом Владимира Зеленского. Более того, всё чаще можно встретить статьи, в которых журналисты — особенно побывавшие в Незалежной — говорят о том, что Запад, возможно, должен прекратить безоговорочную поддержку Киева и вместо этого "продвигать мир путем переговоров".
Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своей аналитической статье, опубликованной на сайте Consortium News, отмечает, что "никакая военная помощь Запада не смогла помешать России достичь своей военной цели освободить все территории Луганска и Донецка". И теперь, по его мнению, ВС РФ почти готовы перейти к "третьей фазе" спецоперации — "денацификации и демилитаризации”.
"Несмотря на более жесткое, чем ожидалось, украинское сопротивление (подкрепленное миллиардами долларов западной военной помощи и точной разведывательной информацией в реальном времени от США и других членов НАТО), Россия выигрывает войну", — пишет бывший американский военный, отмечая, что "ограничиться освобождением Донбасса, захватом сухопутного моста, соединяющего Крым с материковой частью Российской Федерации и расширением Херсонского плацдарма для обеспечения пресной водой Крыма, Москва не может себе позволить.
Бывший морпех напоминает, что российский президент "сформулировал две основные политические цели военной операции:
Плюс есть третья цель, которую военными средствами достичь "вряд ли получится": денацификация Украины.
"В то время как разгром полка "Азов"* и других неонацистских формирований во время битвы за Мариуполь стал решающим шагом на пути к достижению этой цели, несколько тысяч неонацистских боевиков, организованных в различные военизированные формирования, продолжают сражаться на передовой и действовать в тылу, — сообщает американский журналист, подчёркивая, что стараниями властей "вся другая политическая деятельность была прикрыта под предлогом военного положения". — Теперь "нацификация” украинской политической жизни экспоненциально расширилась, и Украина почти целиком находится под влиянием идеологии Степана Бандеры**, украинского националиста, последователи которого убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских, сражаясь вместе с нацистской Германией во Второй мировой войне".
Более того, по словам Риттера, украинское правительство все больше присоединяется к неонацистскому движению, чтобы укрепить свое правление".
"Истинная денацификация, на мой взгляд, потребует от России отстранения правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое будет заниматься искоренением неонацистской идеологии на Украине".
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
** лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.