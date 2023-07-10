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Джалиль Вахитов

Экзотический остров Занзибар: райские пляжи и родина солиста легендарной Queen

4:12
Туризм

Занзибар, расположенный в Индийском океане, является популярным местом среди туристов, которые предпочитают сочетать отдых в Танзании с посещением этого экзотического архипелага. С прекрасной погодой и райскими пляжами ноябрь и март становятся идеальным временем для посещения: сезон уже подходит к концу, количество туристов уменьшается, а время дождей ещё не наступает.

Экзотический остров Занзибар: райские пляжи и родина солиста легендарной Queen
Фото: pixabay.com

Занзибар: остров специй

Остров Занзибар, известный также как "остров специй", является крупнейшим в Танзании и состоит из архипелага с тем же названием. Расположенный в Индийском океане он занимает площадь в 1658 квадратных километров и населён более чем 622 тысячами человек.

Здесь выращивают гвоздику и кокосовые пальмы, рыбалка также имеет большое значение для местного населения. Главным городом Занзибара является одноименный город, где проживает более 495 000 человек. Официальная валюта — танзанийский шиллинг.

Погода на Занзибаре: рай для "солнцелюбителей"

На Занзибаре в течение всего года царит жара. Продолжительность дня и ночи примерно одинаковая, с восходом солнца около 6 часов утра и закатом после 18:00. Сезон дождей начинается в апреле и продолжается до конца июня. У этого периода есть свои преимущества, например, более низкие цены. Какие же достопримечательности следует посетить на Занзибаре?

Каменный город: историческое наследие Занзибара

 

Каменный город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является примером слияния различных культур — африканской, европейской, индийской и арабской. Из-за плотности застройки здесь лучше передвигаться пешком, на велосипеде или мотоцикле. В прошлом Каменный город был одним из основных центров торговли людьми между Азией и Африкой. Рекомендуется пройти экскурсию, чтобы познакомиться с историей этого места и узнать о событиях, происходивших здесь много лет назад.

С Каменным городом связан интересный факт: 5 сентября 1946 года здесь родился Фаррух Булсара, более известный как Фредди Меркьюри, солист группы Queen.
Посещение города также предоставляет возможность побывать на типичном африканском рынке и ощутить атмосферу жизни этого места.

Дайвинг и подводный мир Занзибара

Когда речь заходит о достопримечательностях Занзибара, нельзя не упомянуть возможность погрузиться в местные рифы и полюбоваться богатством подводной жизни. Дайвинг позволит вам встретить морских черепах и дельфинов, а с помощью лодки можно посетить и другие острова архипелага.

Плантации специй: путешествие в мир ароматов

 

Хотите узнать, откуда берутся гвоздика и кокосовая пальма? Посетите Занзибар и увидите собственными глазами, как происходит выращивание этих растений. Вы также сможете ознакомиться с процессом выращивания перца и куркумы. Посещение плантаций проводится с гидом, который расскажет вам о свойствах различных растений, которые вы сможете увидеть и даже попробовать.

Пляжи Занзибара: райское убежище

 

Прекрасная погода и теплая голубая океанская вода делают пляжи Занзибара идеальным местом для отдыха. Здесь можно насладиться безмятежным пляжным отдыхом и попробовать различные водные виды спорта, в том числе кайтсерфинг.

Национальный парк Джозани: встреча с красными колобусами

Единственный национальный парк на Занзибаре создан для защиты тропического леса. Одной из главных достопримечательностей этого зеленого уголка являются красные колобусы, вымирающий вид обезьян. Здесь вы сможете увидеть не только этих прекрасных обезьян, но и многочисленные виды бабочек, птиц и высокие баобабы.

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Все про Занзибар: туризм для взрослых, безопасность, пляжи, экскурсии и цены | Такого я не ожидала!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм путешествия фредди меркьюри
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