Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне"

20 июня 2020 года всего где-то после пары часов обильных осадков Москву в который раз поглотила ливневая пучина.

Если лет пять тому назад москвичи и гости столицы искренне удивлялись новому тренду с затоплением улиц и проспектов, то сейчас постепенно начали привыкать. Тем не менее, было весьма любопытно, что на это раз назовет главной причиной конфуза властей заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Проплывая по улицам столицы

Сильный ливень с грозой обрушились на Москву также внезапно, как зимой снегопады и оттепели. Кадры с затопленным подземным переходом так и вовсе напомнили сцену из киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение", когда Гитлер отдал приказ затопить берлинское метро. По данным экстренных служб в этот роковой час в столице России:

затопило свыше 30 участков автомобильных дорог;

ушли под воду по меньшей мере 2 подземных перехода;

зафиксированы обвалы грунта с тротуаром;

случилось падение десятков деревьев.

Москвичи поделились с общественностью фото и видео свидетельствами о плодах похорошевшего управления ЖКХ столицы:

в районе дома номер 1 на Булатниковской улице были затоплены автомобили (высота воды достигала одного метра);

в районе пересечения с улицей Академика Янгеля перестали работать светофоры, и автомобилисты двигались на красный сигнал, чтобы избежать участи "Титаника";

в торговом центре у метро "Озерная" вода залила магазины на первом этаже и заперла покупателей на лестничной клетке.

География московского потопа настолько разнообразна, что давно в пору говорить о системном кризисе в обслуживании городской инфраструктуры. Вот некоторые из локаций, которые подали заявку на лавры Атлантиды городского значения:

Варшавское шоссе;

улица Подольских Курсантов в районе д.26;

Булатниковский проезд возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная";

Востряковский проезд;

проспект Вернадского;

Никулинская улица;

улица Покрышкина.

Москвичи приняли "ванну"

Представители Мосводостока объяснили случившееся издержками "эффекта ванны" от обильных осадков:

"Если в ванну воды наберете, она тоже будет медленнее уходить".

Ванна, значит. А если не набирать воду, то и уходить будет нечему. Стадо быть, главная проблема — вода. Исключи ее деструктивный фактор в работе Мосводостока и тут же все наладится.

Говоря о море разливном на Варшавском шоссе, в Мосводостоке сообщили, что система в том районе была исправна и там не было выявлено ни повреждений трубопровода, ни каких-либо засоров.

Точки над Ё поставил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков:

"Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений".

Значит листва во всем виновата. Особенно на Варшавском шоссе, где деревьев в месте потопа, вроде как, и не наблюдается.

Политика, разумеется, это такой жанр, в котором редко вещи называют своими именами. Надо признать, что тренд на смысловую престидижитацию задан не вчера. Власти как региональные, так и федеральные, давно стали прибегать к эвфемизмам, чтобы уж совсем не огорчать граждан:

не потоп, а подтопление;

не взрыв, а хлопок (практически аплодисменты);

не пожар, а возгорание;

не ежегодная замена новых бордюров, плитки и асфальта на новые текущего модельного года, а благоустройство;

не аврал с нехваткой койко-мест и вкушение плодов оптимизации здравоохранения, а героическое преодоление форс-мажорных обстоятельств, о которых знали за несколько месяцев до их начала.

Потопы по заявкам

Помнится, еще в 2016 году после очередного потопа, Петр Бирюков пообещал, что скоро все наладится, а виноват во всем строительный мусор, который образуется после масштабной укладки тротуарной плитки и попадает в ливневые сливы.

Тогда представитель Мосводостока посетовал:

"Больше всего затопило те районы, где сейчас ведутся строительные работы. Во время сильных дождей колодцы водостоков мгновенно засорились остатками плитки, строительной упаковки и песком".

В том самом 2016 году сотрудник Мосводостока заметил:

"За последние несколько лет мы перешли из режима плановой работы, когда ежегодно обслуживали объекты по графику, к режиму работы по заявкам".

Иными словами, как только образуется наводнение, тогда и происходит реакция компетентных служб. То есть никакой профилактики. Действия исключительно по факту события. Судя по наводнению июня 2020 года, потопы по заявкам продолжат изумлять москвичей и гостей столицы.

Любопытно, что в новостных лентах информационных агентств пока еще не появлялись сообщения о выезде аварийных бригад в места компактного проживания "золотой" отечественной номенклатуры. Вероятно, если зальет, то на этот случай предусмотрен специальный элитный ковчег, который и избавит чиновников от "эффекта ванны".

Твердое дно

15 августа 2016 года в столице выпало в один день 62% месячной нормы осадков. Любопытно, что тогдашний глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд охарактеризовал тот августовский ливень "нормальной ситуацией". До момента признания Петра Бирюкова, общей версией для слуха москвичей были все те же обильные осадки.

Собственно, и сейчас высокопоставленный столичный чиновник пеняет небесной канцелярии и листьям как главным виновникам. Если сравнить локацию потопа, то вылезут практически одни и те же адреса. Иными словами, не хватило четырех лет, чтобы хоть как-то продвинуться в решении задачи. Хотя называлась сумма в несколько миллиардов рублей, которую власти грозились изыскать на эти водоплавающие нужды.

Были ли те миллиарды ассигнованы, куда они делись, если все-таки были — это те вопросы, на которые у властей всегда найдется обезоруживающий ответ. Листва, ванна, ветром унесло или печенеги украли. Правда, отчего-то фильмы на YouTube о росте благосостояния московских и федеральных чиновников год от года смотрятся все занятнее.

Несомненно, что одним из важных позитивных моментов в истории с потопом стал эффект от тротуарного благоустройства. Москвичи смогли уверенно нащупать твердое, но местами скользкое дно.

Лужи, цокольные этажи торговых центров, станции метрополитена и подземные переходы высохнут. Петр Бирюков доложит мэру Москвы Сергею Собянину, что все службы ЖКХ столицы готовы к очередному параду специальной техники, и город по-прежнему будет жить в ожидании очередного потопа. Именно поэтому так важна поправка в Конституции России о традициях, переданных нам предками.