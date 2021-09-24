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Автор Ирина Гусакова

Эвелина Блёданс: "Я никогда не стану вегетарианкой"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Многие знаменитости, которые ведут здоровый образ жизни, не прочь вдохновить на это и своих поклонников. Подумать о своём здоровье предлагает читателям Pravda.Ru известная российская актриса Эвелина Блёданс, которая запомнилась своим поклонникам, прежде всего, по роли медсестры в "Масках-шоу".

Эвелина Блёданс уверена, что сейчас сложно найти человека, который бы не знал, как важно поддерживать здоровый образ жизни. Она поделилась с Pravda.Ru собственными секретами здоровья и красоты..

Эвелина Бледанс

— Мне даже удивительно, когда я вижу, как артисты, которые, как никто другой, должны следить за собой, с удовольствием едят в перерывах на спектакле всякие ватрушки, булки с маком. Надо отказаться от каких-то элементарных вещей: забудьте про эти булки, сладкое, торты с кремом. Не нужно это есть. Если ты хочешь вести здоровый образ жизни, то, конечно, нужно исключить сахар, мучное. Это элементарные вещи, о которых, как ни странно, многие люди не хотят слышать.

— Из чего состоит ваш рацион? Что вы едите на завтрак?

— Моё питание в основном составляют белки и зелёные овощи. Мой основной рацион питания:

  • авокадо,
  • яйца,
  • рыба,
  • мясо (я люблю мясо и никогда не стану вегетарианкой).

Эти продукты должны быть в рационе каждого человека, который хочет быть здоровым и энергичным. Салаты сочетаю всегда с белком. Потому что белок необходим для строения мышц и вообще для энергии. Конечно, белок можно получить и из орехов, но я не сторонник таких замен, предпочитаю всё же мясо.

Эвелина Бледанс

— Поделитесь секретами красоты. Домашние маски или визиты к косметологам?

— Когда у меня выходные, я принимаю ванну. У меня есть разные соли, аромамасла. С Алтая я привезла настои. Я раньше недооценивала ванну. Мне всегда казалось, что это трата времени: лежишь, ничего не делаешь. Я привыкла к активной жизни. Но сейчас я обязательно в свой beauty-рацион ввожу ванну с разными добавками, которая очень хорошо расслабляет мышцы, отпускает мысли из головы, конечно, насыщает тело и кожу различными полезными веществами.

Я сейчас опять еду на Алтай в клинику лечебного голодания. Там:

  • потрясающий горный воздух,
  • прекрасные виды,
  • пешие прогулки,
  • подъёмы в горы.

Это, конечно, очень важная часть для здоровья.

Море, конечно, тоже в моём арсенале. Не так давно я приехала из Сочи, где проходила оздоровительные процедуры в санатории: зондирование, очистка печени и желчных протоков. Всё это тоже необходимо, потому что в любом случае я не могу идеально питаться. Ведь я иногда могу себе позволить и жареной картошечки, и хлебушек съесть с маслом. Поэтому надо помогать организму лучше функционировать.

— Занимаетесь ли вы спортом? Какое у вас самое любимое упражнение?

— Не всегда у меня получается утром делать какую-то гимнастику. Но я обязательно делаю небольшую растяжку. Предпочитаю позу "собака мордой вниз" из йоги. Таким образом я вправляю и растягиваю позвоночник. Также я поднимаю ноги, немножко подкачиваю попу, делаю планку. Планка — пожалуй, моё любимое упражнение, которое могу делать в любое время суток, даже в перерывах между съёмками.

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Эвелина Блёданс: "Правда должна быть сексуальной!"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы эвелина блёданс
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