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Автор Дмитрий Соколов

Географически край света находится в России

Наука » Экология » Природа

В древние века считалось, что Земля является плоским диском, лежащим на спинах трёх слонов, стоящих на гигантской черепахе. Не удивительно, что в то далёкое время находилось немало отважных путешественников отправлявшихся на поиски края света. При этом интересно отметить, что на планете до сих пор существуют места с подобным названием.

Версия первая — географическая

Если обратить свой взор на карту мира, то окажется, что с официальной точки зрения край света расположен на территории России. Подобное необычное название носит мыс на восточной оконечности острова Шикотан, входящего в Малую гряду Курильских островов.

Остров Шикотан
Остров Шикотан

Каждый путешественник, кому посчастливилось оказаться в данном живописном месте, сразу поймёт, почему этот участок суши носит столь необычное название. Мыс Край Света сплошь покрыт мхом и скудной растительностью, сорокаметровыми скалами врезаясь в бескрайние воды океана.

При этом создаётся устойчивое ощущение, что это, действительно, крайняя точка суши планеты, за которой больше ничего нет.

В то же время интересно отметить, что своё удивительное название мыс получил в 1946 году благодаря экспедиции под руководством известного советского географа и писателя Юрия Ефремова. Дело в том, что Юрий Константинович, являвшийся автором более 300 научных работ по географии, с детства мечтал оказаться на краю света. Не удивительно, что когда учёному выпала уникальная возможность дать имя безымянной северо-восточной оконечности острова Шикотан, он нарёк его мысом Край Света.

Кстати, именно в этом месте советские кинематографисты снимали популярный кинофильм о приключениях Робинзона Крузо.

Версия вторая — историческая

В древнем мире у каждого народа существовало своё собственное представление о месторасположении края света.

Геркулесовы Столбы, Гибралтар
Геркулесовы Столбы, Гибралтар

По мнению древних греков, данная граница находилась за Геркулесовыми Столбами. Подобное наименование получили две скалы у входа в Гибралтарский пролив. В наши дни это Гибралтарская скала, находящаяся под юрисдикцией Великобритании и гора Джбель-Муса в Марокко.

В свою очередь, средневековые мореплаватели, достигшие Геркулесовых Столбов, утверждали, что побывали на краю света. В то же время жители Древней Греции утверждали, что на каждой из двух скал, разделяющих Европу и Африку, герой древнегреческой мифологии Геракл построил стелы, начертав на них "Дальше некуда".

Картографы древнего мира были уверены, что на краю Земли постоянно бушуют жестокие шторма, обитают жуткие морские твари, а моряков, осмелившихся посетить это негостеприимное место, ожидает неминуемая гибель.

Тибет
Тибет

Своё особое мнение относительно нахождения края света существовало и у древних китайцев. Жители этой восточной страны считали, что мир с четырёх сторон ограничен четырьмя условными морями. "Скалистым морем" называли горы Тибета. "Песчаным морем" считалась пустыня Гоби, а "Восточным морем" и "Южным морем" именовались воды, омывающие территорию древнего Китая.

Мыс Финистерре, Испания
Мыс Финистерре, Испания

Народы, жившие на территории современной Испании, краем плоской Земли в раннем Средневековье считали мыс Финистерре на северо-западном побережье страны. Дальше, по мнению предков испанцев, находились воды, ниспадающие на слонов, стоящих на огромной черепахе.

Версия третья — современная

Самое интересное, что даже после того как человечество узнало, что планета круглая, понятие края света продолжило своё существование. В наши дни подобным термином именуют крайние точки материков.

Мыс Фроуард
Мыс Фроуард
  • Для жителей Южной Америки краем света считается мыс Фроуард.
  • У населения Северной Америки данную роль играет мыс Принца Уэльского.
  • В Африке краем мира именуется мыс Игольный, а в Австралии — мыс Йорк.
  • Для жителей Европы суша заканчивается мысом Рока.
  • В то же время для жителей Азии символическими краями света считаются сразу две географические точки — мыс Дежнева и мыс Пиай.
Тристан-да-Кунья
Тристан-да-Кунья

При этом часть учёных считает, что краем света необходимо считать самый отдалённый остров в Мировом океане. Подобным местом является архипелаг островов Тристан-да-Кунья, расположенный в Атлантическом океане. От ближайшего материка данные острова отделяет расстояние в 2161 километр, тогда как их население составляет около 300 человек.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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