В древние века считалось, что Земля является плоским диском, лежащим на спинах трёх слонов, стоящих на гигантской черепахе. Не удивительно, что в то далёкое время находилось немало отважных путешественников отправлявшихся на поиски края света. При этом интересно отметить, что на планете до сих пор существуют места с подобным названием.
Если обратить свой взор на карту мира, то окажется, что с официальной точки зрения край света расположен на территории России. Подобное необычное название носит мыс на восточной оконечности острова Шикотан, входящего в Малую гряду Курильских островов.
Каждый путешественник, кому посчастливилось оказаться в данном живописном месте, сразу поймёт, почему этот участок суши носит столь необычное название. Мыс Край Света сплошь покрыт мхом и скудной растительностью, сорокаметровыми скалами врезаясь в бескрайние воды океана.
При этом создаётся устойчивое ощущение, что это, действительно, крайняя точка суши планеты, за которой больше ничего нет.
В то же время интересно отметить, что своё удивительное название мыс получил в 1946 году благодаря экспедиции под руководством известного советского географа и писателя Юрия Ефремова. Дело в том, что Юрий Константинович, являвшийся автором более 300 научных работ по географии, с детства мечтал оказаться на краю света. Не удивительно, что когда учёному выпала уникальная возможность дать имя безымянной северо-восточной оконечности острова Шикотан, он нарёк его мысом Край Света.
Кстати, именно в этом месте советские кинематографисты снимали популярный кинофильм о приключениях Робинзона Крузо.
В древнем мире у каждого народа существовало своё собственное представление о месторасположении края света.
По мнению древних греков, данная граница находилась за Геркулесовыми Столбами. Подобное наименование получили две скалы у входа в Гибралтарский пролив. В наши дни это Гибралтарская скала, находящаяся под юрисдикцией Великобритании и гора Джбель-Муса в Марокко.
В свою очередь, средневековые мореплаватели, достигшие Геркулесовых Столбов, утверждали, что побывали на краю света. В то же время жители Древней Греции утверждали, что на каждой из двух скал, разделяющих Европу и Африку, герой древнегреческой мифологии Геракл построил стелы, начертав на них "Дальше некуда".
Картографы древнего мира были уверены, что на краю Земли постоянно бушуют жестокие шторма, обитают жуткие морские твари, а моряков, осмелившихся посетить это негостеприимное место, ожидает неминуемая гибель.
Своё особое мнение относительно нахождения края света существовало и у древних китайцев. Жители этой восточной страны считали, что мир с четырёх сторон ограничен четырьмя условными морями. "Скалистым морем" называли горы Тибета. "Песчаным морем" считалась пустыня Гоби, а "Восточным морем" и "Южным морем" именовались воды, омывающие территорию древнего Китая.
Народы, жившие на территории современной Испании, краем плоской Земли в раннем Средневековье считали мыс Финистерре на северо-западном побережье страны. Дальше, по мнению предков испанцев, находились воды, ниспадающие на слонов, стоящих на огромной черепахе.
Самое интересное, что даже после того как человечество узнало, что планета круглая, понятие края света продолжило своё существование. В наши дни подобным термином именуют крайние точки материков.
При этом часть учёных считает, что краем света необходимо считать самый отдалённый остров в Мировом океане. Подобным местом является архипелаг островов Тристан-да-Кунья, расположенный в Атлантическом океане. От ближайшего материка данные острова отделяет расстояние в 2161 километр, тогда как их население составляет около 300 человек.
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