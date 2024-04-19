Вы будете жалеть: что нельзя делать в доме, в котором живет кошка

Кошки славятся своим любопытством и страстью к приключениям. Они находят удовольствие в исследовании окружающей среды и играх.
Однако быть владельцем кошки подразумевает знание определённых вещей, которые лучше не делать.
Избегайте заведения грызунов, особенно если у вас уже есть кот или кошка. Другой питомец, особенно грызун, может вызвать конфликты между животными. Это может стать причиной охоты мурлыки на нового жителя.
Не создавайте громких шумов, которые могут испугать кошку. Громкие звуки, такие как салюты или грохот за окном, могут испугать её. Кошачий слух более чувствителен к таким звукам, поэтому важно проявлять заботу и успокаивать её.
Не оставляйте окна открытыми без присмотра. Открытые окна представляют постоянную опасность для кошек. Даже окно, открытое для проветривания, может быть опасным, так как кошка может застрять в нём. Это может привести к серьёзным проблемам с кровообращением.
Если вы решите проветрить квартиру, не теряйте кошку из виду.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.