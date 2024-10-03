Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач рассказал о необычных сочетаниях кофе
РСТ назвал Дагестан одним из лидеров по бронированию отелей в октябре
Найден ключ к разгадке саморазмножения нуклеиновых кислот в ранней биосфере
Трагедия на чемпионате мира: стало известно, почему погибла велогонщица Фуррер
Легко и без забот: как вырастить огурцы без почвы в домашних условиях
Экстремальные виды спорта: почему люди выбирают опасные развлечения? 
Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения

Британский мальчик вернулся к жизни: чудесное выздоровление после отключения от аппаратов

1:07
Мир

В Великобритании мальчика отключили от системы жизнеобеспечения, но он удивительным образом восстановился, несмотря на негативные прогнозы медиков, сообщает Good News Network.

Британский мальчик вернулся к жизни: чудесное выздоровление после отключения от аппаратов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно сообщениям издания, четырехлетний ребенок стал первым пациентом в истории британской медицины, которому удалось выздороветь после отключения от системы жизнеобеспечения. Это решение было принято Высоким судом Англии, когда врачи сообщили, что состояние ребёнка, сопровождающееся серьезными повреждениями мозга, продолжает ухудшаться и не поддается лечению.

Тем не менее, после этого у мальчика стали отмечать заметные улучшения, и он вскоре вернулся домой. Спустя несколько месяцев реабилитации он смог уже выходить на улицу. По данным источников, его состояние стабильно улучшается, и ему больше не требуется поддержка искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в случае ухудшения состояния мальчику будет доступно необходимое медицинское обслуживание, так же как и любому другому ребёнку.

Уточнения

Высокий суд правосудия Его Величества в Англии (англ. His Majesty's High Court of Justice in England, в российском обиходе Высокий суд Лондона или Высокий суд правосудия) — один из трёх высших судов Англии и Уэльса наряду с Апелляционным судом и Королевским судом.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС
Экономика и бизнес
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС Аудио 
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Авто
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения
В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства
Влияние колбасы на организм: факты и рекомендации диетолога
Билеты по паспортам: как Большой театр борется со спекуляцией
Министр спорта Татарстана прокомментировал размер гранта, заявленный Загитовой
В московском зоопарке появились прямые трансляции жизни животных
В России хотят ввести круглогодичные льготы на железнодорожные билеты для подростков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.