Британский мальчик вернулся к жизни: чудесное выздоровление после отключения от аппаратов

Мир

В Великобритании мальчика отключили от системы жизнеобеспечения, но он удивительным образом восстановился, несмотря на негативные прогнозы медиков, сообщает Good News Network.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно сообщениям издания, четырехлетний ребенок стал первым пациентом в истории британской медицины, которому удалось выздороветь после отключения от системы жизнеобеспечения. Это решение было принято Высоким судом Англии, когда врачи сообщили, что состояние ребёнка, сопровождающееся серьезными повреждениями мозга, продолжает ухудшаться и не поддается лечению.

Тем не менее, после этого у мальчика стали отмечать заметные улучшения, и он вскоре вернулся домой. Спустя несколько месяцев реабилитации он смог уже выходить на улицу. По данным источников, его состояние стабильно улучшается, и ему больше не требуется поддержка искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в случае ухудшения состояния мальчику будет доступно необходимое медицинское обслуживание, так же как и любому другому ребёнку.

Уточнения

Высокий суд правосудия Его Величества в Англии (англ. His Majesty's High Court of Justice in England, в российском обиходе Высокий суд Лондона или Высокий суд правосудия) — один из трёх высших судов Англии и Уэльса наряду с Апелляционным судом и Королевским судом.