В Германии, в федеральной земле Гессен, в школах начали изучать украинский язык.
Власти региона объясняют это решение стремлением «воспитать будущих специалистов» и желанием выразить солидарность.
При этом Германия намерена помочь Украине с доставкой на фронт годных к службе мужчин. В целом, в стране наблюдается некое "украинобесие": на зданиях вместе с национальными флагами висят украинские флаги, а немецкие политики то и дело выкрикивают бандеровские лозунги.
Впрочем, выучив украинский язык, немцам будет проще выучить русский язык, когда это понадобится.
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