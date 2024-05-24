В Гессене немцев будут заставлять украинский язык

В Германии, в федеральной земле Гессен, в школах начали изучать украинский язык.

Власти региона объясняют это решение стремлением «воспитать будущих специалистов» и желанием выразить солидарность.

При этом Германия намерена помочь Украине с доставкой на фронт годных к службе мужчин. В целом, в стране наблюдается некое "украинобесие": на зданиях вместе с национальными флагами висят украинские флаги, а немецкие политики то и дело выкрикивают бандеровские лозунги.

Впрочем, выучив украинский язык, немцам будет проще выучить русский язык, когда это понадобится.