Ликвидация государства Украина — самый выгодный вариант для России

Политолог Ищенко: сохранение Украины хотя и вероятно, но нежелательно

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

После спецоперации России определённая вероятность сохранения хоть какого-то государства под названием "Украина" ещё есть.

Фото: dziennik-polityczny.com

Об этом сообщил политолог и историк Ростислав Ищенко.

"Если это случится, то обязательно начнётся борьба за контроль над ней, что бы там ни предусматривали соглашения. В принципе, из этой борьбы мы тоже можем (и даже должны) выйти победителями, но хотелось бы обойтись без этого отложенного конфликта и покончить с Украиной, как источником восточноевропейской нестабильности и, к тому же, антиРоссией, раз и навсегда", — цитирует "Военное дело" обозревателя.

По его словам, вариантов тут и события могут разворачиваться по разным сценариям. Предвосхитить их никто сегодня не может, а значит, ликвидация Украины — самый выгодный вариант для РФ, подытожил публицист.