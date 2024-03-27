Ликвидация государства Украина — самый выгодный вариант для России

После спецоперации России определённая вероятность сохранения хоть какого-то государства под названием "Украина" ещё есть.
Об этом сообщил политолог и историк Ростислав Ищенко.
"Если это случится, то обязательно начнётся борьба за контроль над ней, что бы там ни предусматривали соглашения. В принципе, из этой борьбы мы тоже можем (и даже должны) выйти победителями, но хотелось бы обойтись без этого отложенного конфликта и покончить с Украиной, как источником восточноевропейской нестабильности и, к тому же, антиРоссией, раз и навсегда", — цитирует "Военное дело" обозревателя.
По его словам, вариантов тут и события могут разворачиваться по разным сценариям. Предвосхитить их никто сегодня не может, а значит, ликвидация Украины — самый выгодный вариант для РФ, подытожил публицист.
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