Минздрав Газы: около 30 тысяч человек погибли от израильских бомбежек

Число погибших от израильских атак сектора Газа достигло почти 30 тысяч

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В Министерстве здравоохранения палестинского анклава сообщили, что число погибших от ударов Израиля достигло почти 30 тысяч.

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Столько жертв унесли военные события с 7 октября прошлого года. Число раненых достигло почти 70 тысяч.

Добавим, что сотрудники Минздрава сектора Газа заявляют, что израильские солдаты препятствуют доступу врачей и спасателей к раненым, которые остаются под завалами.