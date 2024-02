Минздрав Газы: около 30 тысяч человек погибли от израильских бомбежек

Your browser does not support the audio element.

В Министерстве здравоохранения палестинского анклава сообщили, что число погибших от ударов Израиля достигло почти 30 тысяч.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license