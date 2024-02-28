Минздрав Газы: около 30 тысяч человек погибли от израильских бомбежек

В Министерстве здравоохранения палестинского анклава сообщили, что число погибших от ударов Израиля достигло почти 30 тысяч.
Столько жертв унесли военные события с 7 октября прошлого года. Число раненых достигло почти 70 тысяч.
Добавим, что сотрудники Минздрава сектора Газа заявляют, что израильские солдаты препятствуют доступу врачей и спасателей к раненым, которые остаются под завалами.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.