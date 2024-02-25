Дональд Трамп победил свою соперницу "на её территории"

Дональд Трамп выиграл праймериз в Южной Каролине. Процент отданных за него составил около 67% голосов. Это был единственный штат, в котором у его соперницы по праймериз Никки Хейли были определённые шансы на победу.
Никки Хейли была губернатором Южной Каролины в 2011-2017 годах и пользовалась популярностью у жителей. Южная Каролина является одним из традиционно консервативных штатов, который практически всегда лоялен Республиканской партии. Как правило, победитель праймериз в этом штате является окончательным кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Никки Хейли-единственная из республиканцев, кто не согласился выйти из предвыборной гонки и поддержать Дональда Трампа. Несмотря на постоянные разгромные поражения в праймериз, не оставляющие ей шансов, она продолжает предвыборную кампанию. Возможно, она рассчитывает, что Дональд Трамп может быть снят с выборов путём неких манипуляций с законодательством в США. Против него уже возбуждено несколько уголовных дел по экономическим статьям, а общий срок заключения теоретически может составлять более 700 лет.
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