Стало известно, почему чернокожие американцы поддерживают Трампа?

Трамп заявил, что обвинения против него привлекательны для чернокожих избирателей

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Дональд Трамп, бывший президент США, на мероприятии в Южной Каролине заявил, что обвинения против него и тюремное фото оказываются привлекательными для чернокожих избирателей.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он утверждает, что его преследование и обвинения стали причиной его популярности среди чернокожего населения, которое, по его мнению, видит схожесть собственного опыта с ним. Трамп также выразил уверенность в том, что чернокожие американцы "приняли" его тюремное фото больше, чем кто-либо другой. Однако, такие заявления вызвали критику со стороны других политиков, включая бывшего губернатора Никки Хейли, который выразил опасения по поводу хаоса и драмы, которые могут принести подобные высказывания.

Трамп также обвинил своего потенциального оппонента на выборах, Джо Байдена, в расизме, хотя сам Трамп не раз использовал расистские выражения в своих выступлениях.

"Вдобавок ко всему прочему, Джо Байден действительно оказался очень неприятным и злобным расистом. Он был расистом”, — сказал Трамп.