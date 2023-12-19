Обозреватели агентства Bloomberg заявили, что на Западе сомневаются в способности боевиков Вооружённых сил Украины совершить существенный прорыв на фронте, даже если Запад выделит Киеву военную помощь.
"Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведёт к существенному прорыву на поле боя", — считают западные чиновники.
Кроме того, представители европейского сообщества обратили внимание, что перспективы для Киева становятся всё более мрачными. В то же время, сложившаяся тупиковая ситуация предполагает, что противостояние может продолжаться долгие годы.
Таким образом, по мнению европейских чиновников, лишившись военной поддержки, Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня. Причём, сделано это будет на условиях Москвы. Вдобавок, добавляют обозреватели агентства, если Киев не получит оружие, РФ, скорее всего, будет стремиться установить контроль над большей территорией.
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