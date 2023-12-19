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Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв, даже если Запад выделит помощь Киеву

1:12
Мир

Обозреватели агентства Bloomberg заявили, что на Западе сомневаются в способности боевиков Вооружённых сил Украины совершить существенный прорыв на фронте, даже если Запад выделит Киеву военную помощь.

Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв, даже если Запад выделит помощь Киеву
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведёт к существенному прорыву на поле боя", — считают западные чиновники.

Кроме того, представители европейского сообщества обратили внимание, что перспективы для Киева становятся всё более мрачными. В то же время, сложившаяся тупиковая ситуация предполагает, что противостояние может продолжаться долгие годы.

Таким образом, по мнению европейских чиновников, лишившись военной поддержки, Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня. Причём, сделано это будет на условиях Москвы. Вдобавок, добавляют обозреватели агентства, если Киев не получит оружие, РФ, скорее всего, будет стремиться установить контроль над большей территорией.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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