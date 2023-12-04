Американский сенатор Джонсон: конфликт на Украине завершится переговорами с РФ

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Американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон считает, что боевые действия на Украине обязательно завершатся переговорным процессом с российской стороной.

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По его мнению, диалог является единственным способом урегулирования конфликта. Если не начать переговоры, Украина пострадает ещё сильнее, уточнил сенатор. Как уточнил политик, президент России Владимир Путин не планирует терпеть поражение.

Джонсон призвал разрешить конфликт дипломатическим путём, иначе обстановка на линии соприкосновения продолжит ухудшаться для Киева.

"Нам не понравится его исход, но с каждым днём он будет нравится нам всё меньше", — приводит The Hill комментарий сенатора.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ВС РФ почувствовали вкус победы. По словам бывшего военного, Североатлантический альянс не сможет победить Россию.