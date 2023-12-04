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Американский сенатор Джонсон: конфликт на Украине завершится переговорами с РФ

0:59
Мир

Американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон считает, что боевые действия на Украине обязательно завершатся переговорным процессом с российской стороной.

Американский сенатор Джонсон: конфликт на Украине завершится переговорами с РФ
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По его мнению, диалог является единственным способом урегулирования конфликта. Если не начать переговоры, Украина пострадает ещё сильнее, уточнил сенатор. Как уточнил политик, президент России Владимир Путин не планирует терпеть поражение.

Джонсон призвал разрешить конфликт дипломатическим путём, иначе обстановка на линии соприкосновения продолжит ухудшаться для Киева.

"Нам не понравится его исход, но с каждым днём он будет нравится нам всё меньше", — приводит The Hill комментарий сенатора.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ВС РФ почувствовали вкус победы. По словам бывшего военного, Североатлантический альянс не сможет победить Россию.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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