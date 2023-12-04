Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач-гастроэнтеролог Лебедева: тыквенный суп укрепит сосуды и очистит организм
Учёные из Пентагона обсудили тему кибернетических "суперсолдат" на конференции
Минобороны РФ предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
FT: Украине может грозить "суверенный дефолт" из-за кризиса в ФРГ
В Канзасе самые старые в мире тройняшки — братья Браун отметили 93-летие
Во время перелёте в Канаду в самолёте умерла 59-летняя россиянка Елена Гаврилова
Акушер-гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных
Новая партия в Словакии потребует выход страны из НАТО и ЕС
Зелёный Деревянный Дракон: 2024 год олицетворяет возрождение и обновление

Экс-разведчик Риттер: НАТО не победит РФ, поскольку русские ощутили вкус победы

1:03
Мир

Если Болгария, находящаяся под политическим и экономическим влиянием Вашингтона, начнёт конфликт с РФ, ей придётся разделить участь украинского государства. Об этом заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер: НАТО не победит РФ, поскольку русские ощутили вкус победы
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, армия Болгарии не сможет одержать победы над Вооружёнными силами РФ. Как пояснил бывший военный, у российских бойцов положительный настрой.

"Вооружённые силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать", — подчеркнул Риттер в беседе с болгарским журналистом Мартином Карбовски.

Болгария, как и весь Североатлантический альянс, не обладает необходимым уровнем боевой подготовки для ведения вооружённых конфликтов, считает экс-разведчик. Он добавил, что болгарские офицеры никогда не видели реальных побед и не понимают, что это такое.

Риттер порекомендовал Болгарии выстраивать собственную политику, избегая негативного воздействия со стороны Соединённых Штатов.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Без комментариев: стала известна реакция Андрея Малахова на инцидент с кепкой Михаила Мамаева
Вернулась в Россию и чуть не упала: Орбакайте выступила в Москве
Кива: Зеленский поставил задачу СБУ подготовить арест Порошенко
Кива: Зеленский поставил задачу СБУ подготовить арест Порошенко
Последние материалы
FT: Украине может грозить "суверенный дефолт" из-за кризиса в ФРГ
В Канзасе самые старые в мире тройняшки — братья Браун отметили 93-летие
Во время перелёте в Канаду в самолёте умерла 59-летняя россиянка Елена Гаврилова
Акушер-гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных
Новая партия в Словакии потребует выход страны из НАТО и ЕС
Зелёный Деревянный Дракон: 2024 год олицетворяет возрождение и обновление
Самый большой в мире миномёт ударил на Северском направлении по "опорникам" ВСУ
Минобороны: боевики ВСУ бежали из-под Артёмовска, побросав раненых и убитых
Глава СНБО Украины Данилов: Украина ведёт позиционную борьбу с Россией
Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников