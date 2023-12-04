Экс-разведчик Риттер: НАТО не победит РФ, поскольку русские ощутили вкус победы

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Если Болгария, находящаяся под политическим и экономическим влиянием Вашингтона, начнёт конфликт с РФ, ей придётся разделить участь украинского государства. Об этом заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, армия Болгарии не сможет одержать победы над Вооружёнными силами РФ. Как пояснил бывший военный, у российских бойцов положительный настрой.

"Вооружённые силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать", — подчеркнул Риттер в беседе с болгарским журналистом Мартином Карбовски.

Болгария, как и весь Североатлантический альянс, не обладает необходимым уровнем боевой подготовки для ведения вооружённых конфликтов, считает экс-разведчик. Он добавил, что болгарские офицеры никогда не видели реальных побед и не понимают, что это такое.

Риттер порекомендовал Болгарии выстраивать собственную политику, избегая негативного воздействия со стороны Соединённых Штатов.