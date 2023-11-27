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Две вспышки сальмонеллы, связанные с кормами для домашних животных, произошли в США и Канаде

2:03
Мир » Европа

В США и Канаде зафиксированы две отдельные вспышки сальмонеллы среди населения, связанные с кормом для домашних животных.

Две вспышки сальмонеллы, связанные с кормами для домашних животных, произошли в США и Канаде
Фото: openverse by tedmurphy is licensed under CC BY 2.0

В США на данный момент зарегистрированы семь случаев заражения сальмонеллой в семи штатах в период с января по август текущего года. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), один случай требовал госпитализации, но о смертельных случаях не сообщалось. Появление симптомов сальмонеллезной инфекции, таких как диарея, лихорадка и спазмы желудка, может занять несколько недель, и официальные данные, скорее всего, недооценивают реальное число заболевших, отмечают в CDC. Из семи пострадавших шестеро были младенцами.

 Пятеро пострадавших контактировали с собаками или содержали их в доме. Трое из них кормили своих питомцев продуктом марки Victor, а один вспомнил, что использовал Hi-Pro Plus. Исследования показали, что бактерии сальмонеллы у всех пострадавших тесно связаны, что указывает на общий источник заражения. Компания Mid America Pet Food отозвала все произведенные корма со сроком годности до 31 октября 2023 года.

В Канаде проводится расследование вспышки сальмонеллы с "широкой лекарственной устойчивостью". По меньшей мере 40 человек пострадали в шести провинциях, в основном дети до 5 лет. Тринадцать человек были госпитализированы, но о смертельных случаях не сообщалось. Расследование выявило два вероятных источника заражения: сырое мясо, приготовленное для домашних животных, и контакт с крупным рогатым скотом. Общий поставщик сырого корма для домашних животных пока не установлен. В PHAC подчеркивают важность соблюдения безопасных методов обращения с пищевыми продуктами при использовании сырых кормов для домашних животных и регулярном мытье рук после контакта с ними.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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