Более 60% опрошенных жителей Грузии против импичмента президента

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Более 60% населения Грузии выразили свое негативное отношение к процедуре импичмента, запущенной в отношении президента Саломе Зурабишвили правящей партией "Грузинская мечта — демократическая Грузия".

Фото: Wikipedia

Эти данные получены в результате социологического опроса, проведенного компанией Edison Research по заказу телеканала Formula.

По вопросу "Какова ваша позиция относительно процедуры импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили?" 62% опрошенных выразили негативное мнение, в то время как 38% поддержали эту инициативу.

Опрос проводился с 7 по 24 сентября 2023 года и включал в себя 1,5 тыс. избирателей с точностью плюс/минус 3%.

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" объявила о начале процедуры импичмента 1 сентября. Основной причиной для этого стала поездка президента в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, которую правительство отклонило. Таким образом, Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, согласно которой президент должен согласовывать свои внешние действия с правительством.

Депутаты из правящей партии обратились в Конституционный суд 12 сентября. Для рассмотрения дела необходимо было собрать треть подписей депутатов, что составляет 50 человек. Если решение суда будет положительным, вопрос о допустимости импичмента будет передан на голосование в парламенте. Для отстранения президента от должности потребуется поддержка 100 депутатов из 150. На данный момент у правящей партии есть 84 мандата.

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