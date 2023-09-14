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Трамп: Байден дал Путину основания для критики США

1:44
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уголовные обвинения, выдвинутые против него во время правления нынешнего американского президента, демократа Джо Байдена, предоставили президенту России Владимиру Путину повод для критики Соединенных Штатов. Трамп сделал это заявление в посте в своей социальной сети Truth Social.

Трамп: Байден дал Путину основания для критики США
Фото: openverse

"Президент России Владимир Путин использует то, как коррумпированный Джо Байден незаконно, в стиле банановой республики, обращается со своим политическим оппонентом, который значительно опережает его в опросах общественного мнения, чтобы критиковать Америку и всё хорошее, за что она когда-то выступала", — написал Трамп.

Ранее, в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, президент России Путин высказал мнение, что преследование Трампа, который добивается переизбрания, отражает "гнилость американской политической системы" и представляет собой недобросовестную политическую конкуренцию. По словам Путина, "всё, что происходит с Трампом, является преследованием его политического соперника по политическим мотивам".

Трамп считается одним из главных претендентов на выдвижение от Республиканской партии на выборах 2024 года. Он неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес являются попыткой администрации Байдена вмешаться в выборы. Он также раскритиковал президента Байдена как "самого коррумпированного и некомпетентного в истории" среди президентов США.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп будет добиваться переноса одного из своих уголовных дел из суда Джорджии в другой суд.   

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Трамп заявил, что Байден не доживет до президентских выборов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Трамп: Байден дал Путину основания для критики США
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