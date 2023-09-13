AT: действия США на Украине войдут в историю наравне с Вьетнамом — несправедливая интервенция

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Вмешательство США в украинский конфликт позже расценят как несправедливую интервенцию ради политических интересов американских элит, заявили аналитики.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По их словам, позже история прировняет действия США на Украине к ситуации, которая складывалась во Вьетнаме.

"На полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме", — заявили аналитики American Thinker.

Они подчеркнули, что Вашингтону не удастся утаить то, что США преследуют собственные интересы, нагнетая конфликт на Украине.