Вмешательство США в украинский конфликт позже расценят как несправедливую интервенцию ради политических интересов американских элит, заявили аналитики.
По их словам, позже история прировняет действия США на Украине к ситуации, которая складывалась во Вьетнаме.
"На полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме", — заявили аналитики American Thinker.
Они подчеркнули, что Вашингтону не удастся утаить то, что США преследуют собственные интересы, нагнетая конфликт на Украине.
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