С сайта Казахстана удалили призыв бороться с буквой "Z" и другими символами СВО

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Сообщение о борьбе с буквой "Z" и другими символами СВО было удалено с сайта национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Фото: Магазин "Мальвина" в Инстаграм

На ресурсе сообщалось, что генпрокуратура Казахстана планирует ввести ответственность за изготовление, хранение и ввоз символов спецоперации на Украине. Запретить намерены были товары с символами "Z", "V", "Армия России" и "Вежливые люди".

Позже публикация, в которой прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинов выражал свою обеспокоенность по поводу того, что в Казахстане всё чаще появляется символика "Z"или "V" на одежде, игрушках и автомобилях, была удалена.