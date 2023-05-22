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Додик не будет обсуждать Украины на встрече с Путиным - глава представительства РС в России Душко Перович

Мир

Предстоящая встреча между президентами России и Республики Сербской Владимиром Путиным и Милордом Додик потенциально пройдёт без обсуждения ситуации на Украине. Глава представительства РС в РФ Душко Петрович заявил, что лидер энтитета первым не станет затрагивать тему конфликта.

Додик не будет обсуждать Украины на встрече с Путиным - глава представительства РС в России Душко Перович
Фото: РБК

"В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтёт нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению".

В свою очередь, Додик, как сообщает Душко, обещал рассказать Путину об обстановке в своей стране, так как Россия является гарантом Дейтонских соглашений и ответственна за их исполнение.

Напомним, ранее президент РС Боснии и Герцеговины заявил о намерениях посетить Москву 23 мая, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и провести беседу, тема которой станет "мир в будущем".

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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