Предстоящая встреча между президентами России и Республики Сербской Владимиром Путиным и Милордом Додик потенциально пройдёт без обсуждения ситуации на Украине. Глава представительства РС в РФ Душко Петрович заявил, что лидер энтитета первым не станет затрагивать тему конфликта.
"В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтёт нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению".
В свою очередь, Додик, как сообщает Душко, обещал рассказать Путину об обстановке в своей стране, так как Россия является гарантом Дейтонских соглашений и ответственна за их исполнение.
Напомним, ранее президент РС Боснии и Герцеговины заявил о намерениях посетить Москву 23 мая, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и провести беседу, тема которой станет "мир в будущем".
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