Додик не будет обсуждать Украины на встрече с Путиным - глава представительства РС в России Душко Перович

Предстоящая встреча между президентами России и Республики Сербской Владимиром Путиным и Милордом Додик потенциально пройдёт без обсуждения ситуации на Украине. Глава представительства РС в РФ Душко Петрович заявил, что лидер энтитета первым не станет затрагивать тему конфликта.

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"В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтёт нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению".

В свою очередь, Додик, как сообщает Душко, обещал рассказать Путину об обстановке в своей стране, так как Россия является гарантом Дейтонских соглашений и ответственна за их исполнение.

Напомним, ранее президент РС Боснии и Герцеговины заявил о намерениях посетить Москву 23 мая, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и провести беседу, тема которой станет "мир в будущем".