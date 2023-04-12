Командование 1-й Славянской бригады продолжает активные действия на Авдеевском направлении, используя экипажи самоходных артиллерийских установок.
Эти установки работают как днём, так и ночью, нанося удары по позициям ВСУ. Чтобы обеспечить дополнительную защиту от дронов-камикадзе, позиции самоходных артиллерийских установок были оборудованы специальными каркасами с защитной сеткой. Это позволяет держать позиции в тайне от вражеских дронов и предотвращать возможные удары сверху.
Благодаря использованию самоходных артиллерийских установок, бригада может наносить точные и эффективные удары по позициям противника, что помогает сохранять инициативу на поле боя.
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