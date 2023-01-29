РИА Новости: борьба демократов и республиканцев угрожает США дефолтом в 2023 году

Государственный долг США достиг потолка и составляет 31,4 триллиона долларов. Обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина проанализировала, грозит ли Америке дефолт.

Республиканцы и демократы используют сложившуюся ситуацию для продвижения выгодных программ распределения средств. Первые хотят сокращать расходы, а вторые — оставить всё без изменений.

"Республиканцы предлагают не выплачивать социальную и медицинскую страховки, а демократы — влезть в ещё большие долги. Всё это может привести к потере правительством статуса надёжного заёмщика, что серьёзно подорвёт экономику страны и приблизит её к дефолту", — отмечается в материале.

Экономист Александр Разуваев считает, что для выхода из трудной ситуации американцам следует создать новую валюту для себя и некоторых союзников. Разговоры о данной идее ходят ещё с 2008 года. Это будет способом реструктуризации долга США на выгодных условиях.

"Это позволит реструктурировать долг на условиях, выгодных США: для "хороших" парней из расчёта один к одному, для "плохих" — по другому курсу, что снизит госдолг перед выбранными странами. В любом случае лимит (По госдолгу. — Прим. ред.) повысят ещё не один раз, но когда-нибудь действительно проведут реструктуризацию", — сказал Разуваев.