DGP: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29 весной 2022 года

Польша направила на Украину несколько истребителей МиГ-29 по частям весной 2022 года. Об этом сообщает Dziennik gazeta prawna (DGP).

По информации журналистов, поставка была осуществлена "комбинированным" способом.

"Фюзеляж или крылья — это ведь тоже запасные части", — указал источник в правительстве Польши на условиях анонимности.

Договорённости о передаче истребителей не были достигнуты на уровне НАТО, однако Варшава нашла способ и поставила Украине самолёты под прикрытием запчастей.