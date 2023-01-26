Польша направила на Украину несколько истребителей МиГ-29 по частям весной 2022 года. Об этом сообщает Dziennik gazeta prawna (DGP).
По информации журналистов, поставка была осуществлена "комбинированным" способом.
"Фюзеляж или крылья — это ведь тоже запасные части", — указал источник в правительстве Польши на условиях анонимности.
Договорённости о передаче истребителей не были достигнуты на уровне НАТО, однако Варшава нашла способ и поставила Украине самолёты под прикрытием запчастей.
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