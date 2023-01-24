Запад хочет поставить эстонской армии самые современные системы вооружений, чтобы "держать под прицелом Санкт-Петербург"

Запад хочет поставить эстонской армии самые современные системы вооружений, чтобы "держать под прицелом Санкт-Петербург". Об этом рассказал посол России в Эстонии Владимир Липаев.

По словам дипломата, именно такую инициативу озвучили чиновники НАТО представителям страны.

Напомним, что 23 января Россия заявила о понижении дипотношений с Эстонией и отзыве нашего посла, а Таллин потребовал от посла России покинуть страну до 24 февраля.

Также государствами рассматривается вопрос введения досмотровой зоны в Финском заливе.