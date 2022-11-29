На Украине задержали заммэра Херсона "за работу на врага"

Украинские правоохранители задержали заместителя мэра Херсона по подозрению в коллаборационизме, сообщило госбюро расследований (ГБР) Украины.

По данным госбюро, "во время временной оккупации" Херсона заммэра "работал на врага".

Ведомство не назвало фамилию чиновника, однако отметило, что он занимался организацией работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по законодательству РФ.

"Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий", — подчеркнули в госбюро.

За "пособничество государству-агрессору" заммэра Херсона может получить до 12 лет лишения свободы.

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