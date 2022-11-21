МиГ-31 является не только боеспособным самолётом эпохи холодной войны, но и самым тяжёлым и быстрым истребителем-перехватчиком. Данное воздушно судно никогда не экспортировалось, поэтому Запад желает получить секретную информацию о его характеристиках. Об этом пишет MWM.
Ранее американская разведка смогла узнать данные о самолёте путём шпионажа, однако Советский Союз быстро отреагировал и сделал модификацию истребителя. После этого МиГ-31 претерпел ещё ряд изменений, и теперь о характеристиках остаётся только догадываться.
Обновлённый МиГ-31Б имеет на вооружении баллистические ракеты и противоспутниковое оружие. Данный самолёт опасен на больших дистанциях.
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