Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти ведут себя по отношению к другим странам как полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.
"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими государствами как с Джорджем Флойдом, которого запугали и задушили по своему желанию", — подчеркнула дипломат.
Ранее представитель администрации американского президента Джон Кирби назвал реакцию Пекина на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй "слишком острой". Об этом написали журналисты SBS News.
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