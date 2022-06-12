Посол Великобритании на Украине: "Я съела круассан Бориса Джонсона"

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс похвасталась оригинальным сладким меню — она нашла в киевском кафе пирожное, названное в честь премьер-министра Королевства, у не удержалась от того, чтобы им полакомиться.

"Да. Я съела круассан Бориса Джонсона", — написала дипломат в соцсетях.

Пирожное "Борис Джонсонюк", которое продают в киевском кафе "Завертайло", обошлось женщине в 97 гривен. Сообщается, что десерт "создан на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца" (имеется в виду сам Борис Джонсон).