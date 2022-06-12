Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс похвасталась оригинальным сладким меню — она нашла в киевском кафе пирожное, названное в честь премьер-министра Королевства, у не удержалась от того, чтобы им полакомиться.
"Да. Я съела круассан Бориса Джонсона", — написала дипломат в соцсетях.
Пирожное "Борис Джонсонюк", которое продают в киевском кафе "Завертайло", обошлось женщине в 97 гривен. Сообщается, что десерт "создан на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца" (имеется в виду сам Борис Джонсон).
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