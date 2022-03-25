Президент США Джо Байден заявил, что Запад ввёл против России самые тяжёлые "карательные санкции" в мировой истории, однако за ними последуют новые.
"Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше", — сказал американский лидер во время визита на польско-украинскую границу.
В пятницу, 25 марта, Байден посетил польский город Жешув, где расположена база американских десантников. Президент поблагодарил их за то, что они "сражаются за США в мировой истории" и поел с солдатами пиццу.
Байден прилетел в Польшу, чтобы встретиться с президентом страны Анджеем Дудой, но самолёт польского лидера совершил аварийную посадку в Варшаве. Ожидая коллегу, который пересел на резервное воздушное судно, американский лидер отправился на военную базу США.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что США и Европа не смогут изолировать Россию с помощью санкций.
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