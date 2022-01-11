Глава Европарламента Давид-Мария Сассоли умер в онкологическом центре

Во вторник, 11 января, в онкоцентре итальянского города Авиано на 66-м году жизни умер председатель Европарламента (ЕП) Давид-Мария Сассоли.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕП Роберто Куилло, знаменитого политика и журналиста доставили в медучреждение 26 декабря. Врачи диагностировали у Сассоли серьёзное осложнение, связанное с нарушением функций иммунной системы.

Политик скончался 11 января в 01:15 (03:15 мск). Европарламент отменил все запланированные мероприятия, в которых должен был участвовать председатель ведомства.

В декабре Сассоли заявлял, что не планирует выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером Европарламента. Он не хотел "раскалывать европейское общество". Срок мандата политика истекал в январе 2022 года.

У Сассоли остались жена и двое детей. Политик увлекался классической музыкой, журналистикой, историей и садоводством.

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