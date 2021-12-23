Газпром не возобновил поставки газа через Польшу

В "Газпроме" решили не возобновлять поставки топлива по проходящему через Польшу газопроводу "Ямал — Европа" 23 декабря.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform, компания не стала бронировать транзитные мощности газопровода на четверг.

"Газпром" не бронирует прокачку по "Ямалу — Европе" с 21 декабря. В связи с этим поставка топлива по газопроводу в Германию остановлена со вторника.

Как сообщалось ранее, объёмы бронирования российской компанией транзита газа через Польшу начали снижаться с минувшей пятницы. 17 декабря была заказана прокачка около 27 млн кубометров после почти 32 млн кубометров днём ранее, 18 декабря — 5,2 млн кубометра, 19 декабря — 4,2 млн кубометра, 20 декабря — 3,8 млн кубометра.

В ноябре "Газпром" не стал заранее заказывать дополнительные мощности транзита газа по "Ямалу — Европе" на декабрь.

Ранее в российской компании решили не бронировать транзитные мощности через Украину и Польшу на первый-третий кварталы 2022 года.

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