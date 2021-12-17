МИД РФ предрёк Европе миграционный поток из сотен тысяч афганцев

Десятая часть населения Афганистана может попытаться прорваться в Европу уже этой зимой, если допустить развитие в этой стране экономического и гуманитарного кризиса, считает директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он напомнил, что после захвата власти в Афганистане талибами* иностранные активы страны были заморожены западными банками. Кроме того, Афганистан оказался отключённым от системы платежей SWIFT.

В связи с этим оказалось затруднено даже оказание финансовой помощи стране структурами ООН.

По мнению Кабулова, следствием таких действий Запада может стать массовый миграционный поток из Афганистана в ЕС.

"Примерно десятая часть из 23-миллионого населения Афганистана этой зимой побежит в Европу", — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Кабулов заявил о необходимости предпринять все возможные шаги для того, чтобы избежать кризиса в Афганистане и потоков беженцев из него. В частности, дипломат предложил разморозить иностранные активы страны.

"Надо им помогать, чтобы они не пытались через все границы, где их обирают, прорваться в Европу, потому что они всё равно прорвутся", — подчеркнул представитель МИД.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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