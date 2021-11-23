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ООН: свыше миллиона детей находятся на грани голодной смерти в Афганистане

Мир

Голодная смерть угрожает более чем миллиону детей в Афганистане, сообщила руководитель отдела коммуникаций представительства Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане Саманта Морт.

ООН: свыше миллиона детей находятся на грани голодной смерти в Афганистане

"В ЮНИСЕФ чрезвычайно обеспокоены ситуацией, поскольку знаем, что примерно 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей — на грани голодной смерти", — цитирует представительницу ООН "Интерфакс".

По словам Морт, в настоящее время нехватку продовольствия испытывают около 23 млн афганцев, то есть большая часть жителей страны, население которой составляет 38 млн человек.

Представительница ООН заявила о необходимости осознания международным сообществом того, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Сейчас не время для политического торга. Люди в Афганистане умирают, и им нужна наша поддержка. Гуманитарная помощь — это проявление человеческой солидарности", — подчеркнула Морт.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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