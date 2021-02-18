17 февраля стало известно, что супруг Елизаветы II, принц Филипп, был госпитализирован в одну из больниц Лондона. Причиной госпитализации для СМИ назвали плохое самочувствие. Что известно о ситуации на текущий момент?
В первую очередь врачи отметили: 99-летний Филипп попал в больницу не из-за коронавируса. Ранее ему успешно ввели первую дозу вакцины, проблем не возникло.
По данным, которые приводит Politico, супруг Елизаветы II не очень хорошо себя чувствует, поэтому его на несколько дней отправили в больницу для отдыха и осмотров.
В канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона сообщили следующее:
"[Джонсон] желает всего наилучшего герцогу Эдинбургскому в связи с тем, что тот несколько дней вынужден отдохнуть в больнице".
Супруг Елизаветы II ещё в 2017 году покинул гослужбу и с тех пор достаточно редко выходит в свет. На данный момент последним публичным мероприятием с участием Филиппа была военная церемония в Букингемском дворце в июле.
Если позволит обстановка и здоровье Филиппа окажется в порядке, королевская семья планирует празднование по случаю 100-летия Филиппа. Напомним, что он женился на Елизавете (тогда ещё принцессе) в 1947 году. У пары четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.
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