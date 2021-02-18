Госпитализация принца Филиппа: главное

17 февраля стало известно, что супруг Елизаветы II, принц Филипп, был госпитализирован в одну из больниц Лондона. Причиной госпитализации для СМИ назвали плохое самочувствие. Что известно о ситуации на текущий момент?

Госпитализация не связана с коронавирусом

В первую очередь врачи отметили: 99-летний Филипп попал в больницу не из-за коронавируса. Ранее ему успешно ввели первую дозу вакцины, проблем не возникло.

По данным, которые приводит Politico, супруг Елизаветы II не очень хорошо себя чувствует, поэтому его на несколько дней отправили в больницу для отдыха и осмотров.

Борис Джонсон желает Филиппу всего наилучшего

В канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона сообщили следующее:

"[Джонсон] желает всего наилучшего герцогу Эдинбургскому в связи с тем, что тот несколько дней вынужден отдохнуть в больнице".

Филипп редко выходит на публичные мероприятия

Супруг Елизаветы II ещё в 2017 году покинул гослужбу и с тех пор достаточно редко выходит в свет. На данный момент последним публичным мероприятием с участием Филиппа была военная церемония в Букингемском дворце в июле.

10 июня планируется праздничное мероприятие для Филиппа

Если позволит обстановка и здоровье Филиппа окажется в порядке, королевская семья планирует празднование по случаю 100-летия Филиппа. Напомним, что он женился на Елизавете (тогда ещё принцессе) в 1947 году. У пары четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.